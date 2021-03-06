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Vaka sayısı beş gündür 11 binin üzerinde seyrediyor

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.
 06 Mart 2021 19:30
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Vaka sayısı beş gündür 11 binin üzerinde seyrediyor

Sağlık Bakanlığı 6 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 702 olarak açıklandı.

Test sayısı 33 milyon 993 bin 552'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1.200 oldu.
Memurlar.Net
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