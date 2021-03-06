Sosyal medyada tartışan iki kadın bir buket çiçekle uzlaştı
|06 Mart 2021 15:24
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Alınan bilgiye göre, S.Ö'ye sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla A.B. hakkında soruşturma başlatıldı.
Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.
Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi S.Ö, şüpheli A.B'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün yaklaşması nedeniyle kendisine bir buket çiçek almasını ve özür dilemesini istedi.
Teklifi kabul eden A.B, Uzlaşma Bürosuna gelerek S.Ö'ye bir buket çiçek verdi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Uzlaşma Bürosu tarafından bir dosyada daha uzlaşma sağlanmıştır. Dosya her iki taraf açısından gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşmuş ve toplumsal barışa katkı sağlanmıştır."
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