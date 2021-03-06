Şehidin minik oğlu, diğer şehidin eşinin kucağında uyudu
|06 Mart 2021 15:33
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Sabah saatlerinde Kahramanmaraş Necip fazıl Şehir Hastanesi'nin morgundan alınan şehit Mehmet Demir'in cenazesi, ilk olarak Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Dua edilip helallik alınmasının ardından 3 çocuk babası şehidin naaşı, Hartlap Mezarlığı'na götürüldü.
Burada düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Kahramanmaraş 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
BABASI DEFNEDİLİRKEN ŞEHİT EŞİNİN KUCAĞINDA UYUDU
Şehidin babası Yaşar Demir'in güçlükle ayakta durduğu törende cenaze namazını şehidin dayısı Emekli Müftü Ahmet Çelik kıldırdı. Namazın ardından Çelik, yeğeni Mehmet Demi için törene katılanlardan helallik aldı. Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi mezarlıkta toprağa verildi.
Cenazede şehit Demir'in 3 çocuğundan en küçüğü olan 15 aylık Metehan'ın, 5 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün eşi Leyla Yenigül'ün kucağında uyuduğu görüldü.
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