1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısında, kulübünün borcunun 614 milyon 878 bin, Futbol Yatırımları AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 955 milyon 943 bin olduğu bildirildi.
 06 Mart 2021 16:00
+Aa- Yazdır
Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2021 yılı 1. olağan toplantısı başladı.

Toplantı, Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Mesut Urgancılar, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tevfik Yamantürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünya futbol endüstrisinin yüzde 12 daraldığını belirterek, "Gelirler azalıyor, yayın gelirleri, ticari gelirler, stat gelirleri azalıyor. Futbolu iyi yönetirsek, gelirlerimizi artırırsak futbolun çok iyi yerlere gelebileceğini ve kulüplerimizin milli olarak kalabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Hakem hatalarıyla ilgili kulüplerin tepkilerine değinen Yamantürk, "Hakem hataları yüzünden kaybettiklerini söyleyenler ve kantarın topuzunu kaçıranlar endüstriye büyük zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Liglerin sıfırlanmasını öneren Yamantürk, şunları kaydetti:

"Hakem hataları yüzünden kaybettiklerini söyleyenlere diyoruz ki ligleri sıfırlayalım. En çok şampiyon olan sizsiniz. Bu hakemlerle şampiyon oldunuz, o zaman VAR da yoktu. İşe sıfırdan başlayalım. Yabancı hakem de getirelim, kimse şaibe altında kalmasın. Futbol sayesinde banka hesaplarını şişirenler, 80 milyonluk ülkede en bilinen 50 kişi arasına girenler demeç verirken daha dikkatli olmak durumunda. Misafirliğe gittikleri evde masa üstüne çıkıp sinkaflı küfürler etmenin ne Türk toplumuna ne de futbola faydası var. Banka hesaplarını geliştirirken keşke biraz da kendilerini geliştirselerdi. Ülkenin ve toplumun değerlerine çok ciddi zarar veriyorlar."

Borç 3 milyar 570 milyon

Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğu açıklandı.

Mali konularda üyelere bilgi veren denetleme kurulu üyesi Zümrüt Yezdani Kedik, Beşiktaş Kulübünün borcunun 614 milyon 878 bin, Futbol Yatırımları AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 955 milyon 943 bin olduğunu belirterek, toplam borcun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı
05 Mart 2021 20:50		 Rıdvan Dilmen 15 yıllık futbol yorumculuğunu bıraktı
05 Mart 2021 17:02
Mesut Özil: Önümüzdeki maçlarda olamayacağım
05 Mart 2021 15:08		 Galatasaray, başkentte Ankaragücü'ne mağlup oldu
03 Mart 2021 21:15
Bakan Kasapoğlu'ndan 'seyircili maç' açıklaması
03 Mart 2021 16:35		 Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı
02 Mart 2021 21:02
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı
02 Mart 2021 18:46		 FIFA'dan Hagi-Alex oylaması
02 Mart 2021 18:35
Bakan Kasapoğlu: Bu ay seyircili maçlar başlayabilir
01 Mart 2021 07:15		 Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye yenildi
28 Şubat 2021 20:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:08 - Elindeki kartonla yoldaki atıkları süpüren polise övgü17:51 - 'Türkiye'de üretilen verilere sahip çıkmamız gerek'17:39 - Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor17:11 - Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi16:55 - İllere göre Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası yayınlandı16:50 - 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı
16:40 - Kadına şiddet uygulayan personelin işine son verilecek16:36 - Fitness eğitmeni görevliyi öldürmeden önce tecavüz etmiş16:30 - Başörtülü öğrenciyi okula almayan iki öğretmen açığa alındı16:19 - 'Tersane İstanbul' İstanbul'un marka değerini arttıracak16:17 - Nevruz'un habercisi son cemre bugün toprağa düşüyor16:13 - Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması
16:12 - Bakan Koca'dan esprili bir uyarı geldi: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak16:11 - Surların restorasyonuna uluslararası medya manipülasyonu16:11 - Genç sürücüler trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın16:10 - Hastanelerin görünmez kahramanları 'kadın görevliler'16:08 - Şehit Astsubay Nazmi Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
16:04 - Kadın itfaiyeciler olaylara karşı teyakkuzda bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu
İllere göre Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası yayınlandı
Başörtülü öğrenciyi okula almayan iki öğretmen açığa alındı
4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı: Hiçbir maddi getirisi yok
Tepki çeken görüntülerdeki Kaymakam konuştu
Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi
Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beyaz 2
elif 2
ilk yerli aşımız kullanıma hazır 1
antikor 2
Koncoloz 2
star wars 2
michael sauser ve milli marşımız 1
üre 1
Barnum etkisi 2
yalı 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam