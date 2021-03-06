Bakan Koca'dan esprili bir uyarı geldi: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamalarla ilgili yapılan düzenlemeye atıfta bulunarak çok sayıda tweet attı. Son tweet'i ses getirdi.
|06 Mart 2021 16:12
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Bakan Koca tweet'inde bu cumartesi gününe dikkat çekerek "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" diye yazdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün boyunca twitter'dan uyarılarına devam etti. Son tweet'i ise büyük ses getirdi. İşte Koca'nın uyarı tweet'leri...
Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı
Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım.
Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım.
Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz.
Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin
Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021
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