Nevruz'un habercisi son cemre bugün toprağa düşüyor
|06 Mart 2021 16:17
|+Aa- Yazdır
Nevruz Bayramı'nın habercisi olan son cemre bugün toprağa düşecek.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.
Havaların ısınmasını temsil eden, baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü.
İkinci cemrenin de 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştüğüne inanılıyor.
Türk dünyasında doğanın uyanışı olarak adlandırılan Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.
Son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.
"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor
06 Mart 2021 17:39
|Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
06 Mart 2021 17:11
|Şehit Astsubay Nazmi Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
06 Mart 2021 16:08
|'Kontrollü normalleşme' döneminin ilk hafta sonu
06 Mart 2021 15:58
|Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi
06 Mart 2021 15:42
|Diyanet İşleri Başkanı, koronavirüse yakalandı
06 Mart 2021 15:40
|İstanbul'un iki ilçesi için deprem uyarısı: Hareket ediyor
06 Mart 2021 15:39
|Prof. Dr. Çelebi'den 'yerli aşı' açıklaması
06 Mart 2021 15:36
|Şehidin minik oğlu, diğer şehidin eşinin kucağında uyudu
06 Mart 2021 15:33
|Koronavirüs hastalarının yüzde 30'unda baş ağrısı tespit edildi
06 Mart 2021 15:32