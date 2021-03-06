1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başörtülü öğrenciyi okula almayan iki öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı:- "Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir"
 06 Mart 2021 16:30
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmenin açığa alındığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, İzmir Bayraklı'daki bir ilkokulda, bir velinin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlık tarafından inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
46 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Matematik problemi' gibi ihale iptal edildi
10 Şubat 2021 09:26		 Koronadan 12 ölümün olduğu bakım merkezinden açıklama
08 Şubat 2021 18:24
Bakımevinde şiddet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
07 Şubat 2021 16:48		 Kovid aşıları kayboldu... Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı
05 Şubat 2021 13:54
Mersin'de kayıp 24 doz Covid-19 aşısı için soruşturma açıldı
01 Şubat 2021 23:08		 Yalova'da evlerin duvarlarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma
26 Ocak 2021 19:57
İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
25 Ocak 2021 08:53		 Foça Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
24 Ocak 2021 19:55
Bakanlık'tan TikTok videosuna konu olan dönerciye ceza
21 Ocak 2021 22:10		 Duru Bulgur'dan soruşturma açıklaması
20 Ocak 2021 18:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:08 - Elindeki kartonla yoldaki atıkları süpüren polise övgü17:51 - 'Türkiye'de üretilen verilere sahip çıkmamız gerek'17:39 - Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor17:11 - Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi16:55 - İllere göre Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası yayınlandı16:50 - 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı
16:40 - Kadına şiddet uygulayan personelin işine son verilecek16:36 - Fitness eğitmeni görevliyi öldürmeden önce tecavüz etmiş16:30 - Başörtülü öğrenciyi okula almayan iki öğretmen açığa alındı16:19 - 'Tersane İstanbul' İstanbul'un marka değerini arttıracak16:17 - Nevruz'un habercisi son cemre bugün toprağa düşüyor16:13 - Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması
16:12 - Bakan Koca'dan esprili bir uyarı geldi: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak16:11 - Surların restorasyonuna uluslararası medya manipülasyonu16:11 - Genç sürücüler trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın16:10 - Hastanelerin görünmez kahramanları 'kadın görevliler'16:08 - Şehit Astsubay Nazmi Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
16:04 - Kadın itfaiyeciler olaylara karşı teyakkuzda bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu
İllere göre Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası yayınlandı
Başörtülü öğrenciyi okula almayan iki öğretmen açığa alındı
4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı: Hiçbir maddi getirisi yok
Tepki çeken görüntülerdeki Kaymakam konuştu
Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi
Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nazan öncel 4
pireyi deve yapmak 2
antikor 2
tehlikeli sularda yüzmek 3
babayiğit 2
böbrek taşı 1
mayonez 1
Vücut kitle indeksi 2
baliğ 2
mantı 2
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam