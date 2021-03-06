1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fitness eğitmeni görevliyi öldürmeden önce tecavüz etmiş

İstanbul'da gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi N.D.'yi öldüren 30 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener'in, kadını öldürmeden önce tecavüz ettiği ortaya çıktı.
 06 Mart 2021 16:36
+Aa- Yazdır
Fitness eğitmeni görevliyi öldürmeden önce tecavüz etmiş

İstanbul'da 2020 yılının aralıkta sabah saatlerinde duş almak için şofbeni çalıştıran 30 yaşındaki İbrahim Yener, sıcak su akmayınca apartman görevlisi N.D'yi arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine N.D., Yener'in evine gitti. Şofbeni kontrol etmek için içeri giren N.D., şofbenin tamiri için birini göndereceğini söyleyerek daireden çıktı. 20 dakika sonra N.D., tekrar daireye gitti ve yüksek müzik sesi nedeniyle genç adamı uyardı. Çıkan tartışma arbedeye dönüştü ve Yener masadaki bıçakla N.D.'nin boğazını kesti.

Nişanlısına itiraf etti

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; kadın, yaralı halde evden kaçarken, Yener ise nişanlısını arayarak cinayet işlediğini söyleyip bir süre Beylikdüzü'nde Suriyeli kişilere ait bir barakada kaldı. Ardından teslim oldu.

Adli Tıp tecavüzü ortaya çıkarttı

Zanlı hakkında ağır müebbet istendi. Yargılama sırasında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından Dolapçı'nın iç çamaşırından alınan kanlı örneklerde, Yener'e ait genotip DNA profillerine rastlandı. Durum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'nca ortaya çıkan cinsel istismar durumuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda İbrahim Yener hakkında, dava açtı.

İddianamede, N.D.'nin olay günü üzeri yarı çıplak vaziyette ve hırkasının yırtılmış şekilde bulunduğu, Adli Tıp'tan alınan rapor içeriklerinde yönelik cinsel saldırıya maruz kaldığı anlatıldı.

İddianamede, N.D.'nin hırkasının yırtılmış olması ve şüpheliye karşı direnç gösterdiği anlatıldı.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Psikolog Dr. Orhan Taruk'u silahla yaralayan şahıs yakalandı
06 Mart 2021 15:54		 İki otomobilin çarpıştı: Astsubay yaşamını yitirdi
06 Mart 2021 15:00
Siirt'te annesi emzirirken nefessiz kaldığı belirlenen bebek öldü
06 Mart 2021 14:55		 Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
06 Mart 2021 14:50
Eskişehir'de 3 kişilik ailenin öldürüldüğü ev boşaltıldı
06 Mart 2021 14:41		 Rize'de beton mikserinin devrildiği kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı
06 Mart 2021 13:20
Adana'da bir kişi evinin damında ölü bulundu
06 Mart 2021 12:50		 Yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu
06 Mart 2021 12:00
İçişleri: 3 bin 714 kişiden 1759'u uyuşturucudan tutuklandı
06 Mart 2021 11:35		 Bebek arabalarını yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı
06 Mart 2021 10:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:08 - Elindeki kartonla yoldaki atıkları süpüren polise övgü17:51 - 'Türkiye'de üretilen verilere sahip çıkmamız gerek'17:39 - Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor17:11 - Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi16:55 - İllere göre Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası yayınlandı16:50 - 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı
16:40 - Kadına şiddet uygulayan personelin işine son verilecek16:36 - Fitness eğitmeni görevliyi öldürmeden önce tecavüz etmiş16:30 - Başörtülü öğrenciyi okula almayan iki öğretmen açığa alındı16:19 - 'Tersane İstanbul' İstanbul'un marka değerini arttıracak16:17 - Nevruz'un habercisi son cemre bugün toprağa düşüyor16:13 - Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması
16:12 - Bakan Koca'dan esprili bir uyarı geldi: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak16:11 - Surların restorasyonuna uluslararası medya manipülasyonu16:11 - Genç sürücüler trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın16:10 - Hastanelerin görünmez kahramanları 'kadın görevliler'16:08 - Şehit Astsubay Nazmi Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
16:04 - Kadın itfaiyeciler olaylara karşı teyakkuzda bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu
İllere göre Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası yayınlandı
Başörtülü öğrenciyi okula almayan iki öğretmen açığa alındı
4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı: Hiçbir maddi getirisi yok
Tepki çeken görüntülerdeki Kaymakam konuştu
Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi
Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
3 idiots 2
üre 1
cep telefonunu evde unutmak 1
oduncu gömleği 2
rutubet kokusu 2
sandek 1
babayiğit 2
CUMA MESAJI 4
dereyi geçip çayda boğulmak 1
beyaz 2
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam