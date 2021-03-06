Fitness eğitmeni görevliyi öldürmeden önce tecavüz etmiş
|06 Mart 2021 16:36
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İstanbul'da 2020 yılının aralıkta sabah saatlerinde duş almak için şofbeni çalıştıran 30 yaşındaki İbrahim Yener, sıcak su akmayınca apartman görevlisi N.D'yi arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine N.D., Yener'in evine gitti. Şofbeni kontrol etmek için içeri giren N.D., şofbenin tamiri için birini göndereceğini söyleyerek daireden çıktı. 20 dakika sonra N.D., tekrar daireye gitti ve yüksek müzik sesi nedeniyle genç adamı uyardı. Çıkan tartışma arbedeye dönüştü ve Yener masadaki bıçakla N.D.'nin boğazını kesti.
Nişanlısına itiraf ettiSabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; kadın, yaralı halde evden kaçarken, Yener ise nişanlısını arayarak cinayet işlediğini söyleyip bir süre Beylikdüzü'nde Suriyeli kişilere ait bir barakada kaldı. Ardından teslim oldu.
Adli Tıp tecavüzü ortaya çıkarttıZanlı hakkında ağır müebbet istendi. Yargılama sırasında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından Dolapçı'nın iç çamaşırından alınan kanlı örneklerde, Yener'e ait genotip DNA profillerine rastlandı. Durum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'nca ortaya çıkan cinsel istismar durumuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda İbrahim Yener hakkında, dava açtı.
İddianamede, N.D.'nin olay günü üzeri yarı çıplak vaziyette ve hırkasının yırtılmış şekilde bulunduğu, Adli Tıp'tan alınan rapor içeriklerinde yönelik cinsel saldırıya maruz kaldığı anlatıldı.
İddianamede, N.D.'nin hırkasının yırtılmış olması ve şüpheliye karşı direnç gösterdiği anlatıldı.
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