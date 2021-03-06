Kadına şiddet uygulayan personelin işine son verilecek
|06 Mart 2021 16:40
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Edirne'nin Keşan Belediyesi, kadına şiddet uygulayan personelinin işine son verecek.
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart Kadınlar Günü'nü sözde değil özde kutladıklarını belirtti.
Türkiye'de örnek bir uygulama başlattıklarını bildiren Helvacıoğlu, "Bu anlamda birkaç sürpriz hazırladık. Kadınlarımıza 8 Mart'ta sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar şehir içi minibüslerimiz ve taksicilerimiz yüzde 50 indirim uygulayacak. Sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden siz değerli kadınlarımıza bir sürprizimiz daha var. Bugünden itibaren, kadına şiddet gösteren Belediye personelinin iş akdine son vererek Türkiye'de örnek bir uygulama başlatıyoruz." ifadesini kullandı.
Helvacıoğlu şunları kaydetti:
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışan tüm kadın personelimizi bugünü doya doya yaşasınlar, kendilerini daha da özel hissetsinler diye izne gönderiyoruz. Kıymetli kadınlarımız; sizlerin sahip olduğu her hakkın, milletimizin tüm fertleri için büyük bir güven kaynağı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu duygularla, başta Keşan'ımızın ve ülkemizin olmak üzere tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, her birinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum."
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