1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı

Türkiye-Suriye sınır hattındaki Çobanbey'de terör örgütü PKK/YPG üyesi 3 terörist, örgüte gönderilen yaklaşık 2 milyon dolarla yakalandı.
 06 Mart 2021 16:50
+Aa- Yazdır
3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı

Suriye'nin kuzeyinde görev yapan güvenlik güçleri hakkında topladığı bilgileri terör örgütü PKK'ye aktarma girişiminde olan ve örgüte finansal kaynak sağlayan iki örgüt üyesi yaklaşık 2 milyon doları teslim etmek üzere Çobanbey bölgesine geldi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, parayı teslim almaya gelen terör örgütü üyesiyle birlikte 3 teröristi gözaltına aldı.

Ele geçirilen paraların, Münbiç bölgesindeki terör örgütüne götürülmek üzereyken yakalandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki kritik emniyet müdürüne FETÖ kumpası
06 Mart 2021 13:10		 FETÖ'nün mali yapılanmasından gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
06 Mart 2021 13:04
3 ilde terör örgütü PKK'ya operasyonda 12 kişiden 5'i tutuklandı
06 Mart 2021 11:58		 Mahrem imamdan 'askeri öğrencilerle sabit hatlardan görüşüyorduk' itirafı
06 Mart 2021 11:57
PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
05 Mart 2021 23:00		 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınması davasında karar çıktı
05 Mart 2021 22:07
Diyarbakır'daki terör operasyonunda 7 tutuklama
05 Mart 2021 21:10		 Kars'taki FETÖ operasyonunda iki kişi tutuklandı
05 Mart 2021 20:11
Eskişehir'de eski HDP'li yöneticilerin bulunduğu 4 şüpheliye adli kontrol
05 Mart 2021 15:10		 Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
05 Mart 2021 14:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:08 - Elindeki kartonla yoldaki atıkları süpüren polise övgü17:51 - 'Türkiye'de üretilen verilere sahip çıkmamız gerek'17:39 - Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor17:11 - Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi16:55 - İllere göre Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası yayınlandı16:50 - 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı
16:40 - Kadına şiddet uygulayan personelin işine son verilecek16:36 - Fitness eğitmeni görevliyi öldürmeden önce tecavüz etmiş16:30 - Başörtülü öğrenciyi okula almayan iki öğretmen açığa alındı16:19 - 'Tersane İstanbul' İstanbul'un marka değerini arttıracak16:17 - Nevruz'un habercisi son cemre bugün toprağa düşüyor16:13 - Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması
16:12 - Bakan Koca'dan esprili bir uyarı geldi: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak16:11 - Surların restorasyonuna uluslararası medya manipülasyonu16:11 - Genç sürücüler trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın16:10 - Hastanelerin görünmez kahramanları 'kadın görevliler'16:08 - Şehit Astsubay Nazmi Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
16:04 - Kadın itfaiyeciler olaylara karşı teyakkuzda bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu
İllere göre Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası yayınlandı
Başörtülü öğrenciyi okula almayan iki öğretmen açığa alındı
4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı: Hiçbir maddi getirisi yok
Tepki çeken görüntülerdeki Kaymakam konuştu
Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi
Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
antikor 2
oğlunu kurban eden adam 1
böbrek taşı 1
dalgasıyla başa çıkamayacağın denize girme 1
İzlanda'da yer hareketleri 1
kaş yapayım derken göz çıkarmak 1
karamel 1
unutulmayan dizi müzikleri 6
pide kuyruğu 2
pireyi deve yapmak 2
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam