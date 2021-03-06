Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor
|06 Mart 2021 17:39
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Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarının Edirne'de 180,01, Kırklareli'nde 116,94, Tekirdağ'da 111,19 olduğu bildirildi.
Geçen hafta vaka sayısı Edirne'de 107,43, Kırklareli'nde 94,44, Tekirdağ'da 85,55 olarak belirlenmişti.
"Çok yüksek riskli" iller arasında olan Edirne'de, lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı bulunuyor.
Bir önceki tabloya göre Edirne "çok yüksek riskli", Kırklareli ve Tekirdağ "yüksek riskli" kentler arasında yer almıştı.
Trakya'da polis ve jandarma ekiplerinin Kovid-19 denetimleri sürüyor.
Edirne'de marketlere HES kodu ile girilebilecek
Kentte 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere HES kodu zorunluluğu getirildi. Marketlerin girişine de içeride bulunması gereken kişi sayısının belirtildiği yazı asıldı.
Alışveriş için markete gelen vatandaşlar HES kodu kontrol edildikten sonra içeri alınıyor.
Markete HES koduyla giren kent sakinlerinden Mustafa Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Bu tedbirlerin devamını bekliyoruz. Umarım herkes bu kurala uyar ve en kısa zamanda güzel günlere kavuşuruz. Edirne kırmızı kategoride, halkımız bilinçli, bazı dikkatsizlikler nedeniyle bu durumda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım insanlarımız en kısa zamanda kurallara uyar Edirne, sarıya ve maviye dönüşür." dedi.
Marketteki vatandaşlardan Erdi Bal da Edirne'nin bir an önce Kovid-19 kırmızısından kurtulması gerektiğini dile getirdi.
Kurallara daha fazla uyulmasını isteyen Bal, "Güzel bir uygulama, içeri girerken HES kodu sorgulandı daha önce herkes girebiliyordu." diye konuştu.
Begüm Atalay Bal ise pazaryerlerinde de HES kodu uygulamasının yapılması gerektiğini kaydetti.
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