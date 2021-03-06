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Elindeki kartonla yoldaki atıkları süpüren polise övgü

Trabzon'da devriye görevi yapan trafik polisi, bir kamyonetin kasasından yola savrulan cam, moloz ve kağıt atıkları, yoldan geçen sürücülerin zorluk yaşatmaması için elinde kartonla yol kenarına süpürdü. O anların görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü, polis övgü topladı.
 06 Mart 2021 18:08
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Elindeki kartonla yoldaki atıkları süpüren polise övgü

Karadeniz Sahil Yolu Akyazı mevkisinde gece saatlerinde sürücü ve plakası bilinmeyen kamyonetin kasasından yola şiddetli rüzgarın da etkisiyle cam, moloz ve karton gibi atıklar savruldu. Güzergahta devriye görevi yapan trafik polisleri, durumu fark edip Karayolları ekiplerine bildirdi. Zaman kaybetmek istemeyen ekipteki bir polis memuru, sürücülere zor anlar yaşatmaması için eline kartonu alıp yola savrulan atıkları süpürdü.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞDI

İl Emniyet Müdürlüğü, polis memurunun yolda temizlik yaptığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından, "Sürücü kardeşim döke saça gitmişsin... Arkanı toplamak bize kalsa da şikayetçi değiliz... Biz temizleriz yeter ki kaza bela olmasın" notuyla paylaştı. Sosyal medya takipçileri de örnek davranışı nedeniyle trafik polisini tebrik ederken, polis teşkilatına da övgü dolu yorumlarda bulundu.
DHA
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