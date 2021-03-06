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En büyük korkusu 'kalbinin' çalınması

Kalp yetmezliği çektiği için 1 yıldır hayata kalp destek cihazıyla tutunan Hakan Yüksel, "Çantanın içerisinde para olduğunu düşünebilirler. Gerçek kalp sevgi anlamında çalınabilir ama yapay kalbin çalınması benim için çok kötü bir sonuç olur" dedi.
 06 Mart 2021 18:52
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En büyük korkusu 'kalbinin' çalınması

Antalya'da yaşayan 43 yaşındaki Hakan Yüksel, hayata elinde taşıdığı yapay kalp cihazı ile tutundu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Yüksel, 1 yıl önce otomobilinde nefes darlığı çekmeye başladı. Gittiği hastanenin acil servisinde bayılan Yüksel'in yapılan tetkiklerinde kalbinin yüzde 15 oranında işlev gördüğü tespit edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 10 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Yüksel'e doktorlar kalbinin her an durabileceğini, yaşaması için kalp nakli gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine uygun organ bulanamadığı için Yüksel'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından "yapay kalp" olarak bilinen kalp destek cihazı takıldı.

Bazen de elinde taşıdığı "kalbine" gözü gibi bakıyor

Yapay kalbi ile hayata tutunan Yüksel, bazen omzuna astığı bazen de elinde taşıdığı "kalbine" gözü gibi bakıyor. Yüksel'in en büyük korkusu ise yapay kalbinin kapkaç yöntemiyle çalınması.

Yüksel, AA muhabirine, yapay kalbin ardından kendisini yeni bir hayata başlamış gibi hissettiğini söyledi. Yaşadığı zorlu günlerin ardından aldığı her nefesin kıymetini daha iyi anladığını ifade eden Yüksel, eskisi gibi her gün yaklaşık 1 saat yürüyüş yaptığını, gezdiğini, hayata kaldığı yerden devam ettiğini belirtti.

Yapay kalbinin takıldığı günü doğum günü gibi kabul ettiğini dile getiren Yüksel, "Aldığım her nefesi çantamdaki kalbime borçluyum. Ona bağlı yaşıyorum. O nedenle kendimden bile bu cihaza daha iyi bakıyorum." dedi.

"Çantanın içerisinde para olduğunu düşünebilirler"

Evinden çıkarken her gün yapay kalbinin üzerine büyük harflerle "Dikkat yapay kalp" yazılı kağıt yapıştırdığına dikkati çeken Yüksel, "Kendimce böyle bir önlem aldım. En büyük korkum kalbimin çalınması. Çantanın içerisinde para olduğunu düşünebilirler. Gerçek kalp sevgi anlamında çalınabilir ama yapay kalbin çalınması benim için çok kötü bir sonuç olur. Yapay kalbim benim kolum, ayağım gibi bir uzvum oldu." diye konuştu.

Alışveriş merkezleri gibi x-ray cihazları bulunan yerlere girerken de zorluk çektiğini anlatan Yüksel, "Bazen buradaki görevliler 'Çantanızı çıkarın' diyor. Durumumu anlatıyorum. Genellikle anlayışla karşılıyorlar. İnsanlar bilmediği için bazen çok şaşırıyorlar. 'Çantanın içerisinde gerçek kalp mi var. Kalp gibi atan bir cihaz mı?' gibi komik tepkiler de alıyorum." ifadesini kullandı.

Bekar olduğunu ve yalnız yaşadığını aktaran Yüksel, "Malulen emekliyim. Kuzenimin eşi hamile. O eşini doktora götüreceğinde yarım saatliğine kuruyemiş dükkanına bakmamı rica ediyor. Ben de kısa süreliğine bakıyorum ve müşterilere yetişebiliyorum. Bu beni mutlu ediyor. Kalbimin desteği ile her şeyi başarabileceğime inancım artıyor." dedi.

Anadolu Ajansı
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