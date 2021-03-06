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İstanbul'da pazar kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.
 06 Mart 2021 19:08
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İstanbul'da pazar kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu

8 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.

Hafta sonunu şehir dışında geçirmek için otomobilleriyle yola çıkan vatandaşlar da yoğunluğa sebep oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına göre 19.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Beykoz Kavacık'ta alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, manav, market ve balık tezgahlarında yoğunluk oluşturdu.

TEM Kavacık ve TEM Ümraniye Otoyolu Ataşehir yönünde yer yer araç yoğunluğu yaşanırken, otoyola ulaşan bağlantı noktalarında da vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Zabıta ekipleri pazar alanında vatandaşları maske, mesafe hijyen kurallarına dikkat etmeleri için sık sık anonslarla uyardı.
Anadolu Ajansı
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