İstanbul'da pazar kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu
|06 Mart 2021 19:08
|+Aa- Yazdır
8 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.
Hafta sonunu şehir dışında geçirmek için otomobilleriyle yola çıkan vatandaşlar da yoğunluğa sebep oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına göre 19.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Beykoz Kavacık'ta alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, manav, market ve balık tezgahlarında yoğunluk oluşturdu.
TEM Kavacık ve TEM Ümraniye Otoyolu Ataşehir yönünde yer yer araç yoğunluğu yaşanırken, otoyola ulaşan bağlantı noktalarında da vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.
Zabıta ekipleri pazar alanında vatandaşları maske, mesafe hijyen kurallarına dikkat etmeleri için sık sık anonslarla uyardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye geneli için yağış uyarısı
06 Mart 2021 19:58
|Sanayi sitelerinin kadın ustaları, erkeklere taş çıkartıyor
06 Mart 2021 19:01
|En büyük korkusu 'kalbinin' çalınması
06 Mart 2021 18:52
|Limandaki yükler 'ojeli' tır şoförüne emanet
06 Mart 2021 18:50
|Turizm beldeleri, kısıtlamasız ilk cumartesiyi hareketli geçirdi
06 Mart 2021 18:43
|Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor
06 Mart 2021 17:39
|Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
06 Mart 2021 17:11
|Nevruz'un habercisi son cemre bugün toprağa düşüyor
06 Mart 2021 16:17
|Şehit Astsubay Nazmi Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
06 Mart 2021 16:08
|'Kontrollü normalleşme' döneminin ilk hafta sonu
06 Mart 2021 15:58