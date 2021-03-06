Türkiye geneli için yağış uyarısı
|06 Mart 2021 19:58
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden yarın akşama kadar Türkiye'nin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Yöresi, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, bu akşam Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Marmara'da, yarın Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve Bitlis çevrelerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıklarının yağış alan bölgelerde 2-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Denizlerde ise Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar olması öngörülüyor.
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