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Bakan Soylu, Ardahan'da güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ardahan'da düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.
 06 Mart 2021 20:06
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Bakan Soylu, Ardahan'da güvenlik toplantısına katıldı

Valilik ziyaretinde polis mangasını selamlayan Bakan Soylu, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Ardahan Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve diğer yetkililerin katılımıyla Valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık yaptı.

Terör ve kaçaklıkla mücadele, asayiş, düzensiz göç ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konularının değerlendirildiği toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı
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