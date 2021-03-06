Kırmızı kategoriye geçen illerin sayı arttı

Sağlık Bakanlığı 100 bindeki vaka sayısına göre illerdeki durumu bugün itibariyle açıkladı. Ancak bugün açıklanan veriler belirleyici olmayacak. Bu haftaki verilere göre 15 ila 28 Mart arasında hangi illerde kısıtlama uygulanacağı belli olacak.

Belirleyici olmasa da, bugün açıklanan verilere göre Kırmızı kategoriye geçen illerin sayısında artış oldu.

Örneğin Kırmızı kategoride; daha önce Doğu Karadeniz'e ek olarak Sakarya, Edirne, Balıkesir, Konya, Burdur, Aksaray, Osmaniye ve Adıyaman bulunuyordu. Bu hafta ise Kırmızı kategoride yer alan illere Mersin, Çanakkale, Kilis de eklenmiştir.

Diğer taraftan Ankara ise Sarı kategorinden Turuncu kategoriye geçmiştir.