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Yerli kan pompasında seri üretim aşamasına gelindi

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde geliştirilen yerli kan pompasının laboratuvar, kan ve akım testlerinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.
 06 Mart 2021 21:14
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Yerli kan pompasında seri üretim aşamasına gelindi

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Silistreli ve ekibi, yerli taşınabilir kan pompası geliştirdi.

Benzerlerinden daha küçük tasarıma sahip kan pompasında, seri üretim aşamasına gelindi.

Cihazın, ithal ürünlere göre düşük maliyeti ve yerli üretim avantajıyla, sağlık sektörüne tedarik kolaylığı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erdem Silistreli, gerçek boyutlu prototipini üreterek testlerini tamamladıkları cihazın kablosuz kontrol edilebildiğini belirtti.

Cihazın kablosuz veri aktarımı yapabildiğine de işaret eden Silistreli, "Veriler hem hastayla ilgili geriye dönük değerlendirmeler yapılabilmesi hem de bilimsel araştırmalara istatistiki bilgiler aktarılması için arşivleniyor. Cihazımızın yakın gelecekte verileri doktor ya da perfüzyonistin kullandığı mobil cihazlara aktarmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde stratejik öneme sahip cihazların yerli üretiminin büyük önem kazandığını vurguladı.

Bu amaçla akademik kadroları ve Ar-Ge faaliyeti yürüten firmalara tüm imkanları seferber ettiklerini bildiren Hotar, yerli kan pompasının seri üretimi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
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