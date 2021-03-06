İçişleri Bakanlığı'ndan Ereğli Kaymakamı'na ilişkin açıklama!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, terörle mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde şubat ayında kırsal alanda 12'si büyük, 40'ı orta çaplı olmak üzere 7 bin 32 operasyon yapıldığını belirtti. Çataklı, terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik ise bin 583 operasyon yapıldığını kaydetti. Çataklı, operasyonlar kapsamında 58'si sağ, 20'si teslim olmak üzere 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek "Etkisiz hale getirilen teröristlerden 59'u PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 149 şüpheli gözaltına alınmış, 490 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Şubat ayında; 180 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 88 silah, 21 adet mayın/EYP, 43 adet el bombası, 375 kilogram patlayıcı madde, 10 bin 716 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

İsmail Çataklı, Eren operasyonlarının 11 ayrı bölgede devam ettiğini, bu kapsamda 3 teröristin etkisi hale getirildiğini, 75 işbirlikçinin yakalandığını, 347 mağara/sığınağın imha edildiğini söyledi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 17 bin 432 operasyonda 23 bin 714 kişinin gözaltına alındığını, bin 759 kişinin tutuklandığını kaydetti. Çataklı, "Yapılan operasyonlarda; 2 ton 638 kilogram esrar, 18 kilogram skunk, 1 ton 305 kilogram eroin, 13 kilogram kokain, 265 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 204 kilogram metamfetamin, 32 kilogram afyon, 1 milyon 182 bin 108 adet ecstasy, 394 bin 450 adet captagon, 216 bin 574 adet sentetik ecza, 2 bin 829 kök kenevir ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 922 operasyonda 3 bin 8 kişi gözaltına alınmış, 49 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Operasyonlarda 357 bin 248 litre kaçak akaryakıt, 134 bin 924 litre kaçak alkollü içki, 462 bin 988 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" dedi.

25 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

İsmail Çataklı, kadına şiddet olaylarında şubat ayında 25 kadının yaşamını yitirdiğini, KADES uygulaması ile 91 bin 665 ihbar alındığını söyledi. Çataklı, siber suçlarla mücadele kapsamında 10 bin 29 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 4 bin 344 kişi hakkında yasal işlem düzenlendiğini, 23 kişinin tutuklandığını bildirdi.

'ÜLKESİNE GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISI 428 BİN 481'

Çataklı, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin de "723'ü denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 505 düzensiz göçmen yakalanmış, 345 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 428 bin 481. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 659 bin 449 kişidir" dedi.

Çataklı, şubat zayında 8 bin 665 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini, eş zamanlı olarak ülke genelinde 79 bin 964 personelin katılımıyla trafik, motosiklet, traktör ve yasa dışı bahis, kumar/oyun makineleri ile siber denetim uygulamaları yapıldığını kaydetti.

'BU DAVRANIŞIN KİMSEYE FAYDASI YOK'

Çataklı, ülke genelinde koronavirüs denetimlerinin devam ettiğini belirterek salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 40 milyon 835 bin 313 denetim gerçekleştirildiğini söyledi. Çataklı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun koronavirüs denetimleri sırasında bir eczanenin çalışanlarına içeride müşteri yokken sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazdırdığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin, "Türkiye'nin her meselesine karşılık koymak isteyenler salgınla mücadele edilen günlerde aynı tutum ve davranışlarını sergiliyorlar. Bunu sergileyenler arasında milletvekilleri, siyasi kimlikli kişiler de var. Gözümüzdeki çapağı almak yerine gözümüze çöp batırıyorlar. 3,5 ay öncesine ait bir olayın başını sonunu makaslamak suretiyle bu mücadelenin verilmeye başladığı gün gündem oluşturulmasını anlaşılabilir bulmadık. Bu dönemde gerek valilerimiz gerek kaymakamlarımız yasaların kendilerine verdiği görevin ötesinde çalışmaya devam ediyorlar. Burada engel olmasınlar, gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz. Bu tavrın davranışın kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.