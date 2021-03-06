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Haftalık Kovid-19 vaka sayıları üç büyükşehirde arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan her 100 bin kişide görülen vaka sayıları İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83 ve İzmir'de 66,47 olurken 20-26 Şubat haftasında İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84 ve İzmir'de 53,42 vaka tespit edilmişti
 06 Mart 2021 21:35
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Haftalık Kovid-19 vaka sayıları üç büyükşehirde arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haftalık vaka sayısı verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki haftaya göre dikkati çeken artış gözlendi.

27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan her 100 bin kişideki vaka sayıları, İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu. Bir önceki haftaya (20-26 Şubat) ait her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de ise 53,42 olarak belirlenmişti.

Üç büyükşehrin Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekerken bölgesel bazda da Karadeniz Bölgesi'ndeki iller en yüksek oranlara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller ise en az vaka sayılarına sahip olmayı sürdürdü.

Buna göre, bu hafta her 100 bin kişide görülen 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip Samsun'da bir önceki hafta vaka sayıları 262,17 olmuştu.

İllere göre Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası yayınlandı

En yüksek vaka sayılarında 314,15 ile ikinci sırada yer alan Sinop'ta geçen hafta 160,03 vaka, 282,14 ile üçüncü sıradaki Giresun'da ise geçen hafta 264,71 vaka görülmüştü. Ordu'da ise bir önceki hafta her 100 bin kişide 301,76 olarak saptanan vaka sayıları bu hafta düşerek 280,27'ye geriledi. Ordu, en yüksek vaka sayısına sahip dördüncü il oldu.

Türkiye'nin her 100 bin kişide 228,82 ile en yüksek vaka sayısına sahip beşinci ili olan Tokat'ta ise 20-26 Şubat haftasında 166,50 vaka olduğu açıklanmıştı.

- En az vaka sayısına sahip 3 ilde bir önceki haftaya göre artış var

Öte yandan haftalık verilere göre, her 100 bin kişide 5,35 ile en az vaka sayısının olduğu Hakkari'de 20-26 Şubat'ta 4,97 vaka kaydedilmişti. 5,76 ile ikinci en az vakaya sahip Şırnak'ta bir önceki hafta 2,29 vaka, 8,87 ile üçüncü sıradaki Batman'da 8,06 vaka saptanmıştı.

Bu hafta en az vaka sayısında 10,83 ile dördüncü sırada bulunan Uşak'ta ise düşüş seyri devam etti. Söz konusu ilde 20-26 Şubat'ta vaka sayısı 18,40 olmuştu. 10,88 ile beşinci sıradaki Mardin'de de bir önceki hafta 9,24 vaka tespit edilmişti.

Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (27 Şubat-5 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

İl Adı Sayı
Adana 53,22
Adıyaman 140,88
Afyon 47,63
Ağrı 24,47
Aksaray 140,89
Amasya 183,91
Ankara 54,83
Antalya 82,05
Ardahan 70,71
Artvin 109,14
Aydın 49,42
Balıkesir 172,46
Bartın 75,89
Batman 8,87
Bayburt 39,07
Bilecik 65,38
Bingöl 17,04
Bitlis 29,06
Bolu 68,30
Burdur 105,21
Bursa 58,55
Çanakkale 107,29
Çankırı 22,87
Çorum 44,71
Denizli 38,81
Diyarbakır 19,85
Düzce 55,60
Edirne 180,01
Elazığ 35,72
Erzincan 31,14
Erzurum 52,22
Eskişehir 48,27
Gaziantep 44,40
Giresun 282,14
Gümüşhane 151,73
Hakkari 5,35
Hatay 61,95
Iğdır 24,84
Isparta 47,24
İstanbul 111,57
İzmir 66,47
Kahramanmaraş 41,52
Karabük 41,46
Karaman 55,31
Kars 25,27
Kastamonu 65,63
Kayseri 97,72
Kırıkkale 62,43
Kırklareli 116,94
Kırşehir 40,32
Kilis 163,17
Kocaeli 112,25
Konya 150,98
Kütahya 85,31
Malatya 53,22
Manisa 50,81
Mardin 10,88
Mersin 100,82
Muğla 65,75
Muş 23,84
Nevşehir 35,41
Niğde 82,58
Ordu 280,27
Osmaniye 173,91
Rize 208,21
Sakarya 139,93
Samsun 348,36
Siirt 12,08
Sinop 314,15
Sivas 24,06
Şanlıurfa 16,03
Şırnak 5,76
Tekirdağ 111,19
Tokat 228,82
Trabzon 226,14
Tunceli 26,37
Uşak 10,83
Van 17,49
Yalova 134,76
Yozgat 35,55
Zonguldak 64,61
Anadolu Ajansı
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