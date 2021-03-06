Bakan Selçuk: Okullarımızı düşünerek kontrollü davranın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından hafta sonu serbestliği konusunda vatandaşları uyardı. Selçuk, "Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hala yüksek desteğinize ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.