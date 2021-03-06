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Sahte sigorta primi hazırlayıp, bankalardan kredi çekmişler

Mersin merkezli 6 ilde, kredi çekemeyen kişileri paravan şirketler üzerinden sigortalı çalışıyor gibi gösterip, komisyon karşılığında kredi çektiren çeteye düzenlenen operasyonda 9'u SGK görevlisi, 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan SGK görevlilerinin 4'ü, görevden ihraç edildi.
 06 Mart 2021 23:04
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Sahte sigorta primi hazırlayıp, bankalardan kredi çekmişler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi çekemeyen kişileri hayali paravan şirketler üzerinden sigortalı çalışan gibi gösterip, komisyon karşılığında kredi çektiren çeteye operasyon düzenledi. Tarsus, Ankara, Adana, İzmir, Antalya, Nevşehir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında 'nitelikli dolandırıcılık, suç işleme amacıyla örgüt kurmak ve belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 28'si yakalandı.

'SİGORTALI OLARAK GÖSTERİP KREDİ ÇEKTİRDİLER'

Tolga Tuna Ş.'nin liderliğini yaptığı çetenin yöntemi akıllara durgunluk verdi. Çete, sosyal medya üzerinden ilan vererek maddi durumu iyi olmayan vatandaşları iş vaadiyle kandırıp ağına düşürdü. Şüphelilerin üzerine paravan şirket kuran çete, iş yerlerini de yıllardır çalışıyormuş gibi göstererek komisyon karşılığında aynı anda farklı bankalarda kredi başvurusu yaptırdı. Kredilerin onaylanmasının ardından çete ile hareket eden SGK görevlileri, şüphelilerin sigorta primlerini silerek açılan paravan şirketlerde hiç çalışmamış gibi gösterdi. Çetenin bu yolla kamuyu yaklaşık 50 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı. Çetenin bazı vatandaşları tehdit edip, çekilen kredilerin tamamına da el koydukları belirlendi.

'4 SGK GÖREVLİSİ İHRAÇ EDİLDİ'

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 27 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 SGK görevlisinden 4'ü ihraç edildi. Çete lideri Tolga Tuna Ş.'nin sorgusu sürüyor.
DHA
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