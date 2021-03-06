1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tamirciler isyan etti: Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz

Bilgisayar ustası Mesut Kabalcı, 'Az bulunduğu için az üretildiği için suni olarak fiyat artırılıyor. Bir de pandemi dönemi olduğu için az üretildiği için. Bin liralık kart 5 bin liraya çıkabiliyor. Böyle bir sıkıntı da var. Fahiş fiyat oluyor'
 06 Mart 2021 23:48
+Aa- Yazdır
Tamirciler isyan etti: Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz

Bilgisayar ustası Mesut Kabalcı, 'Az bulunduğu için az üretildiği için suni olarak fiyat artırılıyor. Bir de pandemi dönemi olduğu için az üretildiği için. Bin liralık kart 5 bin liraya çıkabiliyor. Böyle bir sıkıntı da var. Fahiş fiyat oluyor'

Bilgisayar tamircileri isyan etti: 'Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz' - Tıkla İzle

Dünyada gitgide yaygınlaşan bitcoin kazma işlemini artık insanlar evlerinde yapmaya başladı. Bu işlemi yapmak için ise ihtiyaç duyulan en büyük araç gereç olarak grafik kartı ortaya çıkıyor. İnsanların bu işleme yoğun olarak yönelmesi de piyasada grafik kartı bulunmasını zorlaştırıyor ve fiyatların fahiş şekilde artmasını sağlıyor. Günlük işlerinde bu karta ihtiyaç duyan insanlar ise fiyatlardan yakınıyor.

1991'den beri bilgisayar ustası olan Mesut Kabalcı, ekran kartlarının çizim işi yapanların, bilgisayar destekli tasarım yazılımı autocad kullananların çok fazla sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, " Ekran kartları da kötü şekilde değerlendiriliyor mesela. Bir alıcı, bir bitcoinci 10 tane 20 tane ekran kartı bağlıyor. Bunlar daha sonra doğal olarak kullanılamaz hale geliyor. Ülkemiz ve döviz için çok büyük sıkıntı. Bir sürü paramız dışarı gidiyor. Aynı zamanda bitcoin kullananlar acayip şekilde elektrik parası ödüyorlar. Bu da tabii bütçemize sıkıyor. Kazanan oluyor tabii, borsa gibi bu. Yine de bunların önlenmesi için devletin bir çözüm bulması lazım. Bu işi ortadan kaldırmak lazım derim ben" diye konuştu.

Yedek parça sıkıntısı da var

56 yaşındaki bilgisayar ustası Kabalcı, ellerine gelen ekran kartlarının genelde Bitcoin kazan kişiler tarafından hemen satın aldığı için ellerinde ürün kalmadığını belirterek, "Tekrar ithalatçı getiremiyor. Biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz. Bir de Çin'de fabrikalar üretimi az yapıyor. Az yapınca da malzeme sıkıntısı oluyor. Bir de aynı zamanda tamir de geliyor bunlarla ilgili. Bizde yorulmuş kartlar oluyor mesela tamiri yapılıyor bizde. Bitcoinlerin kullanıldığı kartları tamir edemiyoruz çünkü fabrika normal ekran kartı bile üretmiyor ki çip yapsın, yedek parça yapsın. Yedek parça sıkıntısı da var. Kullanıcı mesela 5-6 bin liraya aldığı ekran kartını bozulduğu zaman tekrardan çip bulamıyor" şeklinde konuştu.

Fakiri zengini bu işle uğraşıyor çünkü herkes çalışıp kazanmak istemiyor

Bitcoin kazanların kullandığı ekran kartlarının en ucuzunun 5-6 bin lira olduğu bilgisini veren Kabalcı, "Daha ucuz fiyatta da ekran kartları kullanılmıyor. Fakiri zengini bu işle uğraşıyor çünkü herkes çalışıp kazanmak istemiyor. Çözüm önerisi olarak bu 'Bitcoin'cilerin tespit edilip yasaklanması lazım. Hem ülkemize zarar hem maddi hem de manevi zarar. İnsanlar mesela ne yapıp edip para bulup bu kartlardan satın alıyor. Bu tip zararları var tabii" ifadelerini kullandı.

Bin liralık kart 5 bin liraya çıkabiliyor

Bitcoin kazım işlemleri başlamadan önce ekran kartı fiyatlarının bin 800- 2 bin Lira arasında olduğunu kaydeden Kabalcı, "Ama şu anda aynı ekran kartı 6 bin lira ile 7 bin lira civarında. Az bulunduğu için az üretildiği için suni olarak fiyat artırılıyor. Bir de pandemi dönemi olduğu için az üretildiği için. Bin liralık kart 5 bin liraya çıkabiliyor. Böyle bir sıkıntı da var. Fahiş fiyat oluyor. Mesela kimisi stok yapıyor. Daha fazla paraya satmak için" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Tecer'den hava kirliliği uyarısı: Hafta sonuna dikkat!
06 Mart 2021 23:11		 Haftalık Kovid-19 vaka sayıları üç büyükşehirde arttı
06 Mart 2021 21:35
Prof. Dr. Zeki Hasgür uyardı: İzmir için tehlike geçmedi
06 Mart 2021 21:34		 Bilim Kurulu üyesi, haftalık verilerdeki artışa dikkat çekti
06 Mart 2021 21:26
Cep telefonun bataryası patladı, yanmaktan son anda kurtuldu
06 Mart 2021 21:05		 Uzmanı uyardı, bilinçsiz ağrı kesici kullanımına dikkat!
06 Mart 2021 20:58
Konya'da pavyona baskın; 64 kişiye cezai işlem uygulandı
06 Mart 2021 20:56		 Türkiye geneli için yağış uyarısı
06 Mart 2021 19:58
İstanbul'da pazar kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu
06 Mart 2021 19:08		 Sanayi sitelerinin kadın ustaları, erkeklere taş çıkartıyor
06 Mart 2021 19:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?00:01 - 7 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:50 - Samsun Valisi: Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın23:48 - Tamirciler isyan etti: Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz23:28 - Salgın, aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı23:21 - 'Bozkırın ortasında vaha': Benliahmet İstasyonu
23:11 - Prof. Dr. Tecer'den hava kirliliği uyarısı: Hafta sonuna dikkat!23:04 - Sahte sigorta primi hazırlayıp, bankalardan kredi çekmişler23:00 - Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketi kabul edildi22:31 - Bakan Selçuk: Çocukları düşünerek kontrollü davranın21:51 - Bitlis'te düşen helikopterin enkazı kaldırıldı21:35 - Haftalık Kovid-19 vaka sayıları üç büyükşehirde arttı
21:34 - Prof. Dr. Zeki Hasgür uyardı: İzmir için tehlike geçmedi21:29 - İçişleri Bakanlığı'ndan Ereğli Kaymakamı'na ilişkin açıklama!21:26 - Bilim Kurulu üyesi, haftalık verilerdeki artışa dikkat çekti21:23 - ABD'nin Xiaomi'yi neden kara listeye aldığı belli oldu21:15 - 600 yıllık Osmanlı hamamı maden aramalarında zarar gördü
21:14 - Yerli kan pompasında seri üretim aşamasına gelindi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?
7 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulmayan dizi müzikleri 6
Fenikeliler 1
Ev yapımı ekmek 2
eti puf 1
tantuni 2
çapuk 1
hıçkırık 1
robot değilim 3
karşıyaka 1
mercimek köftesi 2
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam