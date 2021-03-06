Samsun Valisi: Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın
|06 Mart 2021 23:50
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip Samsun'da denetimler de sıkılaştırıldı.
Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kısıtlamaların başladığını anımsatarak, "Değerli Samsunlular, bu akşam saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 8 Mart Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasını bir yasak olarak değil, vakalardaki artışın önüne geçebilmek için bir fırsat olarak görelim ve zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım." ifadelerini kullandı.
Denetimlerin sürdüğüne işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:
"Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması amacıyla sürdürülen denetimler, kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının da destekleriyle 7/24 devam ediyor. Tematik denetimler kapsamında bugün 17 ilçemizde kaymakamlarımızın başkanlığında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlere 80 idareci, 170 ekip katılmış olup, 2019 iş yeri, 439 kişi, 75 toplu taşıma aracı ve ticari taksi ayrıntılı denetlenmiştir.
Dinamik Denetim Modeli sürecinde denetimler yarın da otel, konaklama ve kayak tesisi başta olmak üzere tüm alanda etkin ve yoğun bir şekilde sürdürülecektir."
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