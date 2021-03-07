1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

7 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

7 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
 07 Mart 2021 00:01
+Aa- Yazdır
7 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın işçilerle bir araya gelecek, Valiliği, Antakya Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Hatay/11.00-16.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Ödül Töreni"ne canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'un katılımıyla Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılış töreni yapılacak.

(Semerkant)

2- Myanmar'daki askeri darbe sonrası gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

3- Senegal'de muhalif liderin gözaltına alınmasının ardından protestolar izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Hatay/Ankara/16.00)

2- TFF 1. Lig'in 25. haftasına Bereket Sigorta Ümraniyespor-GZT Giresunspor, Akhisarspor-Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor-Bursaspor ve Altay-Tuzlaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Manisa/Bolu/16.00/İzmir/19.00)

3- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19. haftadan ertelenen iki, 21. haftadan ertelenen bir maç yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Empera Halı Gaziantep Basketbol, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe-Türk Telekom maçlarıyla tamamlanacak.

(Muğla/13.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30/İstanbul/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/13.00)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasından ertelenen Haliliye Belediyespor-Ziraat Bankkart maçı oynanacak.

(Şanlıurfa/14.00)

7- Milli sporcuların da mücadele ettiği Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası sona erecek.

(Torun/12.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta 5 maçla tamamlanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Samsun Valisi: Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın
06 Mart 2021 23:50		 Bakan Selçuk: Çocukları düşünerek kontrollü davranın
06 Mart 2021 22:31
Bitlis'te düşen helikopterin enkazı kaldırıldı
06 Mart 2021 21:51		 İçişleri Bakanlığı'ndan Ereğli Kaymakamı'na ilişkin açıklama!
06 Mart 2021 21:29
Soylu'dan görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi paylaşımı
06 Mart 2021 20:48		 Bakan Soylu, Ardahan'da güvenlik toplantısına katıldı
06 Mart 2021 20:06
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür etti
06 Mart 2021 20:05		 Vaka sayısı beş gündür 11 binin üzerinde seyrediyor
06 Mart 2021 19:30
Bakan Koca: Kılıçdaroğlu, aşı tedarikini riske atıyor
06 Mart 2021 19:21		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi
06 Mart 2021 18:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?00:01 - 7 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:50 - Samsun Valisi: Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın23:48 - Tamirciler isyan etti: Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz23:28 - Salgın, aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı23:21 - 'Bozkırın ortasında vaha': Benliahmet İstasyonu
23:11 - Prof. Dr. Tecer'den hava kirliliği uyarısı: Hafta sonuna dikkat!23:04 - Sahte sigorta primi hazırlayıp, bankalardan kredi çekmişler23:00 - Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketi kabul edildi22:31 - Bakan Selçuk: Çocukları düşünerek kontrollü davranın21:51 - Bitlis'te düşen helikopterin enkazı kaldırıldı21:35 - Haftalık Kovid-19 vaka sayıları üç büyükşehirde arttı
21:34 - Prof. Dr. Zeki Hasgür uyardı: İzmir için tehlike geçmedi21:29 - İçişleri Bakanlığı'ndan Ereğli Kaymakamı'na ilişkin açıklama!21:26 - Bilim Kurulu üyesi, haftalık verilerdeki artışa dikkat çekti21:23 - ABD'nin Xiaomi'yi neden kara listeye aldığı belli oldu21:15 - 600 yıllık Osmanlı hamamı maden aramalarında zarar gördü
21:14 - Yerli kan pompasında seri üretim aşamasına gelindi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?
7 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nazan öncel 1
kalori 1
çapuk 1
büyük mavi çukur 1
pimpirikli 1
alaca 1
evlenme yaşı 3
Tembel hayvan 2
Film önermek 1
çökelek 2
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam