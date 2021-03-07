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Samsun'da kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Samsun'da sokak ortasında bir kadın, eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Kadın bilincini kaybedene kadar kafasına defalarca tekme atan şahsa kimse müdahale etmedi. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
 07 Mart 2021 08:50
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Samsun'un Canik ilçesinde bir şahıs, yere düşürdüğü eski eşini çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeledi. Çocuğun anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın görüntüleri dehşete düşürdü.

Olay, Canik Belediyesi önünde gece saatlerinde meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda bir adamın yerde baygın yatan kadını defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun 'anne' diye ağlama sesleri sokakta yankılandı. Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı.

Eşine, küçük kızının çığlıklarına rağmen defalarca tekme atan koca, kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi. Videoyu çeken kişinin eşine şiddet uygulayan şahsın tepkisi sonrasında "Kapıyı kilitle, anahtarı çek, müdahil olma" gibi söylemlerde bulunduğu duyuldu.

Saldırgan erkek, olay sonrasında kaçmak isterken çevredekilerin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi.

Eşinin saldırısı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi.

Adalet Bakanı Gül: Fail yakalanarak gözaltına alındı, Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak" dedi.

Samsun Valiliği'nden kadına şiddet açıklaması

Samsun Valiliği, Canik ilçesinde yaşanan kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Mart 2021 Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimizde meydana gelen kadına yönelik şiddet olayıyla ilgili olarak saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde İ.Z. isimli şahıs, eski eşi E.M.'yi darp etmiş ve ihbar üzerine olay yerine giden kolluk kuvvetlerimiz tarafından İ.Z. gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir. Kafasında darbeler olduğu belirlenen ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden müşteki E.M.'nin durumu yakinen takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Fahrettin Altun: Vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Canik ilçesinde yaşanan kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevketti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız."

Bakan Selçuk: Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüphelinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını duyurdu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Hastanın hayati sorunu yok

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu ifadeleri kullandı:

"Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye'yi üzdü. Samsun'daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok."
Anadolu Ajansı
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