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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan fezleke açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Yargı bağımsızlığının olduğu yerde dokunulmazlıklar kalkabilir"
 07 Mart 2021 06:30
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan fezleke açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışmalarına ilişkin, "Yargı bağımsızlığının olduğu yerde dokunulmazlıklar kalkabilir." dedi.

Kılıçdaroğlu, KRT TV'de yayınlanan "Stüdyo Ankara" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, her koşulda demokrasiyi savunmak zorunda olduklarını söyledi.

Demokrasinin Türkiye'de yaşayan herkes için vazgeçilmez bir konu olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dokunulmazlıklar kalkabilir mi? Elbette kalkabilir. Nitekim bir HDP milletvekilinin dokunulmazlığı kalktı. Üstelik parlamentoda oy birliğiyle kalktı. Kimse çıkıp da 'neden dokunulmazlığını kaldırdınız' diye bir şey sormadı. Yargı bağımsızlığının olduğu yerde dokunulmazlıklar kalkabilir. Şimdi siz kalkmışsınız mahkemeye hakim tayin etmişsiniz. Ona göre de bir hakimler ve savcılar kurulu oluşturmuşsunuz. Anayasa Mahkemesini uygulamayan hakimi ödüllendiriyorsunuz. Bir talimatla istediğiniz kişiyi tutuklatıp hapse attırabiliyorsunuz. Böyle bir ortamda eğer dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' derseniz, demokrasiye ihanet etmiş olursunuz. Hem demokrasiyi savunacaksınız hem de böyle bir yargı düzeninde bunları alacaksınız hapse atılmalarına el kaldıracaksınız. Bu demokrasiyi savunmamaktır. Erdoğan çıkıp diyor ki 'dokunulmazlık dosyalarını kaldıracağız, eller kalkıp inecek, dokunulmazlıklar kalkacak.' Ne demek bu? 'Ben anayasayı da tanımıyorum.'"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"MHP ve AK Parti'de el kaldırıp indirme şeklinde koşullanmış bir milletvekili grubu var. Dolayısıyla bir kişinin talimatıyla el kaldırıp indirerek erken seçime gidilebilir. Veya sayın Bahçeli, 'Ben sana bu kadar destek verdim. Türkiye'yi düzelt, işsizliği azalt ve demokrasiyi getir dedim. Sen bunların hiçbirini yapmadın. Ben de şimdi kusura bakma artık desteğimi çekiyorum' dediği anda erken seçime gidilir. Onun dışında bizim erken seçimi parlamentoda geçirmek gibi şeyimiz yok."

MHP ve AK Parti tabanıyla bir sorunlarının olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Sorun o partileri yönetenlerde. Kötü yönetiyorlar, yanlış yönetiyorlar, çıkar amaçlı yönetiyorlar. Tabanda büyük bir yoksullaşma var. Yukarıda da büyük bir zenginleşme var. Şimdi AK Parti tabanı da bunu görmeye başladı. Bunların yönetiminde geçen her gün topluma maliyeti artacaktır." iddiasında bulundu.

Toplumsal tepkilerin Bülent Ecevit döneminde olduğu gibi neden eyleme dönüşmediği sorusuna üzerine Kılıçdaroğlu, "Şimdi buna karşı esnaf eylem yaptı. Kahveciler, lokantacılar, pastacılar, bunlar da eylem yaptı. Medya yeteri kadar veremedi bunu. Bir de korku iklimi var. Esnaf eylem yapacak, dükkanını kapatacaklar." diye konuştu.

Türkiye'nin bahara, gülmeye, sevilmeye, kucaklaşmaya ve helalleşmeye ihtiyacının olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Eski kavgaları bir kenara bırakmak zorundayız. Eski kavgaları alıp bugün sürdürmenin hiçbir mantığı yok, topluma hiçbir yararı yok. Kavga mı ettik kardeşim? Oturup helalleşelim ama biz geleceğe bakalım. Bizim çocuklarımız var. Biz o çocuklara güzel bir Türkiye, özgür bir Türkiye bırakmak zorundayız." dedi.
Anadolu Ajansı
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