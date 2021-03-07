Maske takmayan vatandaş önce KGYS'ye sonra polise yakalandı
İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamında başlattığı 'Dinamik Denetim Süreci' doğrultusunda Sakarya'nın Sapanca ilçesinde maske takmayan vatandaş önce KGYS'ye sonrasında polise yakalandı.
|07 Mart 2021 06:53
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İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamında başlattığı 'Dinamik Denetim Süreci' doğrultusunda tedbirler ve denetimler sıklaştırıldı. Bu doğrultuda korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da da denetimler arttırıldı. Sapanca ilçesinde turistik bölge olarak bilinen sahilde maske takmayan bir vatandaş ilçenin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) takıldı. Yönetim merkezinden konuma gönderilen polis ekipleri ise maske takmayan adama pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.
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