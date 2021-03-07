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Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji tarafından yayınlanan meteorolojik verilere göre; Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Malatya, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
 07 Mart 2021 07:15
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Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Malatya, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
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