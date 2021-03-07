Vakalar arttı, vekiller zeytin yaprağına yöneldi

TBMM'de alınan bütün tedbirlere rağmen koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı her geçen gün artıyor. Meclis'te bugüne kadar vaka sayısı 150'yi geçerken 90'dan fazlasını AK Parti milletvekilleri oluşturuyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milletvekilleri arasında koronavirüs yaygınlığının Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 30'lara ulaştığını açıklamıştı. Bu sebeple de aşılanacak öncelikli gruplar arasına milletvekilleri de dahil edilmişti. Şu ana kadar çok sayıda milletvekilli, aşılarının ilk dozunu yaptırmış durumda. Ancak aşıya rağmen koronavirüse yakalanan milletvekilleri de oldu. AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın da aşının ilk dozunu yaptırmasına rağmen ikinci defa koronavirüse yakalandı.

Aydın, gazetemize yaptığı açıklamada "Kasım'da da Covid-19 olmuştum, ama çok hafif geçirdim. Şubatın son haftasında aşı oldum. Sonra hafta sonunda hafif bir kırgınlık hissedince seçim bölgem olan Giresun'da test yaptırdım, negatif çıktı. Bunun üzerine geçtiğimiz hafta başında Ankara'ya döndüm. Salı günü Cumhurbaşkanlığındaki İnsan Hakları Eylem Planı toplantısına katılacaktım. Bu sebeple tekrar test yaptırdım. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı'mızın konuşması devam ederken test sonucum geldi ve pozitif olduğumu öğrendim. Hemen ayrıldım toplantıdan. Nereden bulaştığını bilmiyorum. Uçağa bile binmiyorum. Giresun-Ankara arasında kara yolu ile gidip geliyorum. Yan yana olduğum insanlar, ailem de test yaptırdı, negatif çıktılar. Aşı yaptırmanın üzerinden bir hafta geçmişti. Tedbirsiz de davranmadım. Ama şu anda ilkinden daha ağır geçiyorum. Müthiş bir ağrı var vücudumda. Ağrıdan uyuyamıyorum bile" diye konuştu.

150'DEN FAZLA VEKİL COVID-19 OLDU

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da aşının ilk dozunu yaptırmasına rağmen koronavirüse yakalandı. Erdoğan'la birlikte eşi ve kızlarının da koronavirüs testleri pozitif çıktı. Daha önce de, hekim olarak aşı olan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

TBMM'de bugüne kadar koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 150'yi geçti. Bu sayının 90'dan fazlasını AK Parti milletvekilleri oluşturuyor. Hastalığı ağır geçiren birçok milletvekili de hastane ortamında tedavi altına alınmıştı.

ALTERNATİF YOLLARA DA BAŞVURUYORLAR

Bu arada milletvekilleri koronavirüse karşı bağışıklıklarını güçlendirmek için alternatif yollara da başvuruyor. Meclis kulislerindeki çay ocaklarında, kekik, ıhlamur, meyan kökü, ada çayı, zencefil karışımından oluşan ve 'atom' adı verilen sıcak içecekler servis edilirken milletvekilleri son olarak zeytin yaprağı çayına yöneldi. Kulislerde bir süredir zeytin çayı yaprağı ile demlenen çay servis ediliyor. Bazı uzmanlar, dünyanın en güçlü antioksidanları arasında yer alan zeytin yaprağının virüse karşı koruyuculuğu olduğunu ve zeytin yaprağında bulunan oleropin (Oleuropein) maddesinin Covid-19 virüsünü ayrıştırdığını dile getiriyor.

YÜCEL KAYAOĞLU