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Türkiye'ye Irak'ta tuzak kuruluyor

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu: İlk olarak Sincar'da bulunan 2 bin 500 PKK'lı Eğit-Donat'a dahil edilecek. Daha sonra Irak'ın kuzeyinde yeni tabela yapılanmalar kurup NATO şemsiyesi altında bu terörist oluşumlara eğitim verilecek.
 07 Mart 2021 07:30
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Türkiye'ye Irak'ta tuzak kuruluyor

2014 yılında başlatılan Eğit-Donat projesi 1 buçuk yılda 15 bin muhalif askerin eğitilmesi ve silahlandırılmasını hedefliyordu. Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'daki kamplarda verilmesi planlanan eğitimler 2 yıllık süreçte sonuç vermedi. Bu süreçte 54 muhalif eğitilebildi. Ardından resmen sona erdiği ilan edilen proje ABD ve koalisyon ortakları tarafından PKK militanları için uygulandı. ABD ve destekçileri 2016 yılında Suriye'nin Doğu ve Kuzey bölgelerinde Eğit-Donat projesi kapsamında 50 bini aşkın terör örgütü militanını eğitti ve kamyonlar dolusu silah ve cephane desteği verdi.

YENİDEN MASADA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Irak'ta asker sayısını artıracaklarını ve 500 olan mevcudun 4 bine çıkarılacağını açıkladı. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hicran Kazancı yapılan son açıklamada satır aralarına sıkıştırılan bir hususun bölge açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gazetemize yaşanan projeyi anlatan Hicran Kazancı, Irak'ta ABD işgali sonrası dolaylı parçalanma planının belirli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Kazancı "ABD'nin 2015 yılından bu yana tek başına yürüttüğü yeni dizayn çalışması askeri olarak NATO'ya devrediliyor. Irak ve Suriye için yeni bir dönem başlıyor" diye konuştu.

AYNI ŞEMSİYEDE TERÖR

Jean Stoltenberg'in yaptığı açıklamada Irak Ordusu ile birlikte "mahalli veya lokal" güçlerin eğitilmesi ve donatılması vurgusu yapıldı. Hicran Kazancı, NATO'nun personel artırma kararının yakın dönemde başlayacak Eğit-Donat programı için olduğunu kaydetti. Kazancı "Resmi açıklamadaki lokal güçler kesinlikle Sincar Dağı'ndaki YBŞ unsurlarını da içerisine alan bir program. Bu yolla hem bölgede üslenen PKK'lıları Haşdi Şabi'den koparmayı, hem de tıpkı Suriye'de olduğu gibi Sincar-Kandil aksında müstakil bir terör alanı oluşturmayı planlıyorlar'' dedi.

İLK PLANDA 2.500 MİLİTAN

ABD ve müttefiklerinin DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında Suriye'de 50 binden fazla teröristi eğittiğine dikkat çeken Hicran Kazancı "Bu misyonu Irak'ta doğrudan NATO üstlenecek. İlk olarak Sincar'da bulunan 2 bin 500 PKK'lı Eğit-Donat'a dahil edilecek. Daha sonra Irak'ın kuzeyinde yeni tabela yapılanmalar kurup NATO şemsiyesi altında bu terörist oluşumlara eğitim verilecek'' dedi.

PKK'YA TEKNOLOJİ YIĞINI

Irak'taki sürecin Suriye'den daha farklı bir boyut kazanacağını aktaran Kazancı "PKK'ya yeni dönemde geleneksel savaş eğitimi ve silah sevkiyatının yanında uzun ve orta menzilli füze eğitimleri verilecek. Stinger, Sam 300 başta olmak üzere modern füzeler ve İHA/SİHA sistemleri ile birlikte ileri teknoloji harp eğitimleri alacaklar. Daha sonrasında ise eğitildikleri silah ve araçlara sahip olmaları sağlanacak. Bu sürecin DEAŞ'la herhangi bir ilgisi yok. Hedef doğrudan PKK için tehdit görülen ülkeler ve ordular'' değerlendirmesinde bulundu. "Yakın dönemde Irak ve Suriye'de DEAŞ etkinliğinin artacağına ve bu durumun NATO'nun varlığını meşrulaştırma aracı olacak'' tespitini yapan Kazancı, Irak ve Suriye'de hedeflenen Eğit-Donan projesi istenilen seviyeye geldiğinde sıra İran'a (PEJAK) gelecek. Türkiye'nin Irak'la yaptığı terörü önleme amaçlı stratejik anlaşmalara destek vermesi İran için de hayati derecede öneme sahip'' dedi.

YILMAZ BİLGEN

Türkiye
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