1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ yeniden yapılanma içinde

FETÖ soruşturmalarıyla hala devlette kriptolar deşifre edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporunda da örgütün yeniden yapılanma çalışması yürüttüğüne dikkat çekildi. Raporda, istihbari bilgiler doğrultusunda önleyici çalışmalar yürütüldüğü, örgüt üyelerinin gizlendiği hücre evlerinin tespitine yönelik teknik takip unsurlarını da içeren soruşturmalar yapıldığı belirtildi.
 07 Mart 2021 07:48
+Aa- Yazdır
FETÖ yeniden yapılanma içinde

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2020 Faaliyet Raporu'nu açıkladı.Raporda, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılar yer alırken, FETÖ'ye ilişkin dikkat çekici bir tespit yapıldı.

FETÖ'nün geçmiş ya da güncel suç faaliyetlerini deşifre etmeyi hedefleyen planlı operasyonlara ağırlık verilmesini sağlamak için elde edilen bilgi ve belgelerin analiz edilerek illerdeki KOM birimleriyle paylaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün yeniden yapılanmaya çalıştığı şeklinde istihbari bilgiler alındığı ve bu doğrultuda da önleyici çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.

Raporda ayrıca, kaçak konumda bulunan örgüt üyelerinin saklandığı, örgütün yeniden yapılanması amacıyla toplanılan, gaybubet evlerin tespitine yönelik teknik takip unsurlarını da içeren soruşturmalar yapıldığı aktarıldı.

TÜM YÖNLERİYLE DEŞİFRE

FETÖ yapılanmasının tüm yönüyle deşifre edilmesi ve hala işlem görmemiş örgüt üyelerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edilirken, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

-Kamu kurumlarında halen aktif olarak çalışan, ihraç edilmiş veya görevden uzaklaştırılmış şahıslara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

-Örgüte müzahir şirket ve derneklere yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

-Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmalar sürdürülmektedir.

-Örgütün finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar ile birlikte örgüte finansal kaynak sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik soruşturmalar devam etmektedir.

-Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan firari durumdaki örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

-İtirafçı olan örgüt üyelerinin vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda örgütün yapılanması ayrıntılarıyla gün yüzüne çıkarılmaktadır.

Osman Özgan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'ye Irak'ta tuzak kuruluyor
07 Mart 2021 07:30		 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı
06 Mart 2021 16:50
İki kritik emniyet müdürüne FETÖ kumpası
06 Mart 2021 13:10		 FETÖ'nün mali yapılanmasından gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
06 Mart 2021 13:04
3 ilde terör örgütü PKK'ya operasyonda 12 kişiden 5'i tutuklandı
06 Mart 2021 11:58		 Mahrem imamdan 'askeri öğrencilerle sabit hatlardan görüşüyorduk' itirafı
06 Mart 2021 11:57
PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
05 Mart 2021 23:00		 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınması davasında karar çıktı
05 Mart 2021 22:07
Diyarbakır'daki terör operasyonunda 7 tutuklama
05 Mart 2021 21:10		 Kars'taki FETÖ operasyonunda iki kişi tutuklandı
05 Mart 2021 20:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:37 - Eşini bıçaklayan koca ile aldatan kadın eşit kusurlu09:32 - Samsun vaka sayısında birinci! Sinop'ta vakalar 4 kat arttı09:28 - CBK ve yasalar arasındaki ayrım için Anayasa Komisyonu oluşturuldu09:17 - Dönüşüme devlet garantisi: İş yarım kalmayacak09:07 - Virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını09:05 - 4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
08:57 - HDP İstanbul il binasında 'PKK sığınağı'08:54 - İşte helikopteri yutan sis bulutu08:53 - Çanakkale'de iki köy karantinaya alındı08:50 - Samsun'da kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı08:45 - Milyonlarca çalışan için karar ayı08:35 - Üreticiler çözüm bulamadı! Tencereler kapaksız kaldı
08:28 - 'Elle paketleme' görüntüleri tepki çekmişti! Otomatik sisteme geçiyor08:20 - Bu gidişle 'mavi' zor08:10 - Sağlıkçıya istifa yasak başka kuruma geçiş serbest08:00 - 42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler07:55 - Bu fabrikada her şey kadınlardan soruluyor
07:48 - FETÖ yeniden yapılanma içinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?
FETÖ yeniden yapılanma içinde
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
Samsun'da kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Bu gidişle 'mavi' zor
Hukukçular ikiye bölündü: MOBESE'den maske cezası yazılır mı?
Vakalar arttı, vekiller zeytin yaprağına yöneldi
Türkiye'ye Irak'ta tuzak kuruluyor
Milyonlarca çalışan için karar ayı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
robot değilim 3
astronomik birim 1
yalı 1
derani 1
eti puf 1
Yeni Zelanda'da yer hareketleri 1
ilk yerli aşımız kullanıma hazır 1
vatan sağolsun 1
sandek 1
zeytin ve peynir 3
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam