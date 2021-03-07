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Bu fabrikada her şey kadınlardan soruluyor

Kadınların isterse ve fırsat verilirse neleri başarabileceğini hatırlatan en güzel örneklerden birini Kütahya Porselen'in fabrikasında gördük. Dekorlama fabrikasında çalışanların yüzde 100'ü kadın. Şirket bünyesindeki tesiste, yönetimden üretim aşamasına kadar tüm birimlerde çalışanların tamamı kadın.
 07 Mart 2021 07:55
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Bu fabrikada her şey kadınlardan soruluyor

Kadınlara fırsat verildiğinde neleri başarabileceğinin en güzel kanıtını gösteren Kütahya Porselen, sürdürülebilir kadın istihdamı ile örnek teşkil ediyor. Sektörün ilk yerli üreticilerden biri olarak yola çıkan Kütahya Porselen, hem sadece kadınların çalıştığı özel dekorlama fabrikası hem de şirket bünyesindeki istihdam oranıyla çalışma hayatında kadınların gücünü temsil ediyor. Şirket bünyesindeki bir fabrikada, yönetimden, üretim aşamasına kadar tüm birimlerde çalışanların tamamı kadınlardan oluşuyor. 102 kadın Kütahya Porselen dekorlama fabrikasında çalışırken, NG Lojistik şirketinde ise 185 kadın, ürünlerin damga uygulamalarından paketlenmelerine kadar çok sayıda işlemi tek başına yapıyor. Bu süreçlere Kütahya gezimiz sırasında şahit olduk.

HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLADI

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen'in porselen sektörünü dünya standartlarına taşıyan hikayesini, örnekle gösterilen kadın istihdamı politikasını ve 2020 yılı faaliyetlerinin detaylarını anlattı. Kütahya Porselen'in örnek kadın istihdamı projesini, NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral'ın hayali olarak hayata geçirdiklerini belirten Sürmeli, "Kadınların potansiyelini ön plana çıkartmak ve 'kadın isterse başarır'ı göstermek istedik. İyi ki de yapmışız. Kadınlar, ailelerini geçindirmek için var gücüyle çalışıyor" dedi.

YÖNETİM KADEMESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Biri NG Grup bünyesinde diğeri Kütahya Porselen'e ait olan iki fabrikanın birçok açıdan farklı olduğunu belirten Sürmeli, şu bilgileri paylaştı: "Dekorlama fabrikasında 102 kişi çalışıyor ve çalışanların tamamı kadınlardan oluşuyor. NG Lojistik şirketimizde de 185 kadın çalışanımız bulunuyor."

Sürmeli, Kütahya Porselen'in yönetim kademesinin, ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğunu belirterek, yönetim kurulu ve icra kurulunun yüzde 60'ı, yöneticilerin ise yüz 43'ünün kadın olduğunu vurguladı. Sema Güral Sürmeli, dekorlama fabrikasında çalışanların yüzde 100'ünün kadın olduğuna dikkat çekti.

Tam kapasite çalıştık

Sema Güral Sürmeli, pandemiye rağmen tüm önlemleri alarak, üretime devam ettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Üretimimizin tamamını, Kütahya'da bulunan 5 ayrı üretim tesisinde gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de 26 mağazamız ve 200 perakende satış noktamız var. Yurtdışında 1000'in üzerinde satış noktasında Kütahya Porselen ürünlerine ulaşılabiliyor. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de başta Ar-Ge olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz alanlarda iyileştirmelerimizi yapıyoruz. Geçen yıl cirodan yüzde 2 pay ayırdığımız Ar-Ge faaliyetlerimize bu yılın aynı döneminde yüzde 3 pay ayırdık. Operasyonlarımızda yeni bir yapılanmaya geçtik. Tam kapasite çalıştık ve ürettik."

Mesude Demirhan

Yeni Şafak
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