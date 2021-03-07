Sağlıkçıya istifa yasak başka kuruma geçiş serbest

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakan Fahrettin Koca imzasıyla illere gönderdi. Buna göre, Ekim 2020'den beri sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağı devam edecek. Yeni kontrollü normalleşmeye uygun olarak, düzenlemelerin yapılması ihtiyacı doğduğu belirtilen genelgede, her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) isteyen personelin taleplerinin kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Yeni genelge ile sağlık çalışanlarına getirilen diğer bazı yasaklar kaldırıldı. Görev yapan hamile personele, hamileliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilmesi uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

Ekim 2020'den bu yana personelin, eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan kaynaklı atamalara müsaade edilmiyordu. Yeni genelge ile artık söz konusu atamalara izin verilecek.

Genelge ile ayrıca bakanlığın uhdesinde görev yapmakta iken başka kamu kurum ve kuruluşuna atanma talep eden personele muvafakat verilmesine müsaade edildiği de ifade edildi.

İl dışı yasağı

Genelgeyle, sağlık hizmetinde artan acil bir ihtiyaç olması halinde, idari izinli sayılan personelin mezkur izinlerinin sonlandırılıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına ilişkin kurum amirlerine yetki verildi. Bu kapsamda izin kullanan personele mücbir sebepler dışında ikamet ettikleri il dışına çıkmamaları bildirilecek. Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaca göre Bakanlıkça iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.