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'Elle paketleme' görüntüleri tepki çekmişti! Otomatik sisteme geçiyor

Geçtiğimiz günlerde Dardanel'in ton balığı fabrikasında elle paketleme yapıldığını gösteren video sosyal medyada tepki çekmişti. Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, çıplak elle dokunmanın yakın zamanda artık olmayacağını belirtti.
 07 Mart 2021 08:28
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'Elle paketleme' görüntüleri tepki çekmişti! Otomatik sisteme geçiyor

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen milliyet.com.tr'den Derin Gökçe'nin sorularını yanıtladı.

Elle paketleme yapıldığını gösteren video sonrası sosyal medyadan büyük tepki aldınız. Bu üretim bandında herhangi bir değişikliğe gitmeyi düşünüyor musunuz?

Görüntülerdeki poşet üretimimiz toplam cironun binde 5'i kadar. Yüzde 1'i dahi değil. Çok küçük bir kısım. Dardanel olarak buradaki üretimin otomatik makinasını biz Güney Kore'den bir sene önce almıştık. Şu an bu makina fabrika içerisinde duruyor. Korona'dan dolayı Güney Kore'den teknisyenler gelmediler.

Koreli firmanın Türkiye'de de mümessilleri var. Buradaki teknisyenler ise makinayı bizim istediğimiz kalite ve değerlerde çalıştıramadı. Aslında bunun otomatik hattı var, ama biz bunu çalıştıramadık.

'OTOMATİK SİSTEM ÖNÜMÜZDEKİ AY DEVREYE ALINACAK'

Videoya baktığımızda da bizim orada yaptığımız hiçbir yanlış yok. Her şey kullarına göre, üretime aykırı bir durum söz konusu değil. Otomatik sistem yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Şu an itibarıyla otomatik sisteme geçiş için değişim başladı. Muhtemelen önümüzdeki ay devreye alınacak.
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