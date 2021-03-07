1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çanakkale'de iki köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı iki köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
 07 Mart 2021 08:53
+Aa- Yazdır
Çanakkale'de iki köy karantinaya alındı

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Derenti ve Karakoca köylerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması nedeniyle salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince söz konusu köylerin girişlerinde önlem alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dönüşüme devlet garantisi: İş yarım kalmayacak
07 Mart 2021 09:17		 Virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını
07 Mart 2021 09:07
Milyonlarca çalışan için karar ayı
07 Mart 2021 08:45		 Sağlıkçıya istifa yasak başka kuruma geçiş serbest
07 Mart 2021 08:10
Hukukçular ikiye bölündü: MOBESE'den maske cezası yazılır mı?
07 Mart 2021 07:40		 Görevde yükselmelerdeki sınavsız atamalara acilen müdahale edilmeli
07 Mart 2021 07:05
Maske takmayan vatandaş önce KGYS'ye sonra polise yakalandı
07 Mart 2021 06:53		 Kırmızı kategoriye geçen illerin sayı arttı
06 Mart 2021 20:27
RTÜK Başkanı: Terörün zemin kazanmasına müsaade etmemiz mümkün değildir
06 Mart 2021 12:59		 Aile Bakanlığı 81 ilde 'Mercan Ormanları' oluşturacak
06 Mart 2021 12:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:37 - Eşini bıçaklayan koca ile aldatan kadın eşit kusurlu09:32 - Samsun vaka sayısında birinci! Sinop'ta vakalar 4 kat arttı09:28 - CBK ve yasalar arasındaki ayrım için Anayasa Komisyonu oluşturuldu09:17 - Dönüşüme devlet garantisi: İş yarım kalmayacak09:07 - Virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını09:05 - 4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
08:57 - HDP İstanbul il binasında 'PKK sığınağı'08:54 - İşte helikopteri yutan sis bulutu08:53 - Çanakkale'de iki köy karantinaya alındı08:50 - Samsun'da kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı08:45 - Milyonlarca çalışan için karar ayı08:35 - Üreticiler çözüm bulamadı! Tencereler kapaksız kaldı
08:28 - 'Elle paketleme' görüntüleri tepki çekmişti! Otomatik sisteme geçiyor08:20 - Bu gidişle 'mavi' zor08:10 - Sağlıkçıya istifa yasak başka kuruma geçiş serbest08:00 - 42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler07:55 - Bu fabrikada her şey kadınlardan soruluyor
07:48 - FETÖ yeniden yapılanma içinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?
FETÖ yeniden yapılanma içinde
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
Samsun'da kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Bu gidişle 'mavi' zor
Hukukçular ikiye bölündü: MOBESE'den maske cezası yazılır mı?
Vakalar arttı, vekiller zeytin yaprağına yöneldi
Türkiye'ye Irak'ta tuzak kuruluyor
Milyonlarca çalışan için karar ayı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sahibinin sesiyle okunanlar 1
nazan öncel 1
milli piyango haramdır 3
Yeni Zelanda'da yer hareketleri 1
Yörünge 2
keanu reeves 2
peri 1
elmas 1
pazar temizliğinde eşine yardım eden erkek 2
karşıyaka 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam