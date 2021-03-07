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4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor

Yapılan son araştırma, pandemide canını hiçe sayıp çalışan, "haklarını ödeyemeyiz" denilen sağlıkçıların hayatlarını ancak borçla sürdürebildiklerini ortaya koydu. Sağlıkçılar, coronavirüs ödemelerini de tam alamadı
 07 Mart 2021 09:05
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4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Genel Sağlık-İş Sendikası pandemi döneminde sağlıkçıların karşılaştıkları sorunlarla ekonomik durumlarını ortaya koymak için hemşire, doktor, teknisyen ve diğer tüm sağlık personeline yönelik anket çalışması yaptı. Anket sonuçları, hükümet üyelerinin her fırsatta 'haklarını ödeyemeyiz' dediği, pandemi boyunca hayatını riske atıp gece gündüz çalışan sağlıkçıların 4'te 3'ünün evini geçindirebilmek için bankalardan ya da eşinden dostundan borç almak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Sağlıkçıların yarıya yakınının pandemi sürecinde hastalığa yakalandığı ya da temaslı olduğunu da ortaya çıkaran ankete göre sağlık çalışanları bu süreçte yöneticilerinden yeterli desteği alamadılar, koruyucu ekipman sorunu yaşadılar, ek ödemeye ulaşamadılar ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldılar.

YÜZDE 90'I KREDİ ALDI

Anket çalışmasına göre, sağlık çalışanlarının yüzde 72.8'i (Her 4 kişiden yaklaşık 3'ü) gündelik yaşamlarını sürdürmek için borçlanmak zorunda kalıyor. Sağlıkçıların yüzde 90'ı borç parayı bankalardan kredi olarak alırken yüzde 10'u aile içinden ve diğer yakınlardan bulmaya çalışıyor.

Ankete göre her 100 sağlık çalışanından yaklaşık 83'ü gündelik geçimin dışında çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bankalardan kredi kullanıyor. Sağlıkçıların yüzde 66'sı gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç kredisi alırken yüzde 26'sı kredi kartı borcunun asgari tutarını yatırıp gerisini faize bırakmak zorunda kalıyor. Her 100 sağlıkçıdan 40'ı konut kredisi, 11'i taşıt kredisi borçlusu.

ÖNLEMLER YETERSiZ MOBiNG VAR

Ankete katılan sağlıkçıların yüzde 45'i kişisel koruyucu ekipmanların kalitesiz, yüzde 33'ü hem yetersiz hem kalitesiz olduğunu, yüzde 7.2'si mobbing yaşadığını belirtti. Yüzde 68'i ek pandemi desteklerinin düzensiz ve yetersiz olduğunu belirtirken yüzde 97'si pandemi sürecinde yasal olarak hak ettikleri ödemelerin adil dağıtılmadığını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının yüzde 56'sı sorunlarının politika belirleyiciler tarafından yeterince algılandığını düşünüyor. Yüzde 93'le tamamına yakını sağlıkçıların toplumda gereken saygınlığa sahip olmadığını, saygınlığın özellikle son 5 yılda geriye gittiğini ifade etti.

YÜZDE 15.2'Si EK iŞ YAPIYOR

Sağlıkçıların gelir seviyesi cinsiyete göre değişiyor. Erkek sağlıkçıların yüzde 36.5'i, kadın sağlıkçıların ise yüzde 13.4'ü 7 bin 500 lira ve üzerinde maaş alıyor. Kadın sağlıkçıların yüzde 77.5'i, erkek sağlıkçıların yüzde 68'i gündelik yaşamını borçlanarak idame ettirebiliyor.

Yaş ve eğitim düştükçe borçlanma artıyor. Araştırmaya göre, sağlık çalışanlarının yüzde 15.2'si mevcut işleri dışında ek iş yapıyor. Ek iş yapanların yüzde 63'ü geçimini sağlamak için, yüzde 37'si daha fazla gelir elde etmek için çalışıyor.
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