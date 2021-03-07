Dönüşüme devlet garantisi: İş yarım kalmayacak

Ülkemizde yaklaşık 6,7 milyon bağımsız bölüm depreme karşı dayanıksız durumda. Bunların 1,5 milyonunun acil olarak dönüşmesi gerekiyor. Bu gerçekten hareketle; yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleriyle devam eden kentsel dönüşüm seferberliğinde hedef, her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. 2012'de başlatılan seferberlikle bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümü tamamlandı. Sağlıklı ve güvenli konutlar vatandaşlara teslim edildi. 'Afetlere Hazır Türkiye' vizyonu doğrultusunda 81 il ve 922 ilçede dönüşüm bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi süreci daha da hızlandırmak adına çok önemli bir adım daha atılıyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası, kentsel dönüşümün hem finansmanı hem de garantörlüğü konusunda piyasalara güven verecek bir desteği devreye alıyor.

ÜÇ SEÇENEKLİ ÇÖZÜM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Emlak Katılım Bankamızla kentsel dönüşüme yeni bir basamak daha ekliyoruz. Bu kapsamda üç ana finansman çözümü geliştirdik. Güçlendirme, Yerinde Dönüşüm ve Alansal Dönüşüm... İlk önce vatandaşlarımız ile müteahhit firma arasında sözleşme imzalanacak, güçlendirme veya yapım için ruhsat başvurusu yapılacak. Sonraki süreçte Emlak Katılım Bankamız, müteahhit ile inşaatın teknik verilerini ve vatandaş-müteahhit arasında imzalanan sözleşmeyi değerlendirecek. Uygun projeler için bankamız ile müteahhit arasında iş bitirme protokolü imzalayacak. Vatandaşımızın kullandığı finansmanlar, iş bitirme garantisi anlaşması kapsamında, inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılacak. Emlak Katılım Bankamız, vatandaşlar ile müteahhit firmalar arasında imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör rolü üstlenecek. Kentsel dönüşüm kredileri burada kontrollü kullandırılacağı için, işin tamamlanması da garanti altına alınmış olacak. Vatandaşımız oturduğu binanın dönüşüm sürecini, başından sonuna kadar güven içerisinde, mağduriyet yaşamadan gerçekleştirebilecek" dedi.

KREDİLERE DESTEK

Yine krediler için azami 120 ay vade ile 400 baz puanlık, işyerleri için de azami 84 ay vade ile 300 baz puanlık kar payı desteğini de sunacaklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Bu çözümlerimiz ile süreci hem vatandaş ve hem de müteahhit firma için tasarlıyor ve yönetiyoruz. Sorumlulukları alarak riskleri en aza indiriyoruz. Böylece ekonomiyi canlandıracak, yeni yatırımcıların piyasaya girişini kolaylaştıracak, vatandaşlarımızın ve özel sektörün hak ve menfaatlerini koruyacağız. Afetlere hazır bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye konuştu. Bugüne kadar yapı kayıt belgesi ile güçlendirme, mevcut yapıların 1,5 katına kadar yapılacak taahhüt işlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesi, dönüşüm kredilerinin 125 bin TL'den 200 bin TL'ye yükseltilmesi ve güçlendirme kredisinin 50 bin TL'den 80 bin TL'ye çıkarılması gibi teşvikler de devreye alınmıştı.

Fikirtepe'yi Emlak Konut bitirecek

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de, 2013'ten beri bazı sıkıntılar sebebiyle yarım kalan kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni dönem başlıyor. "Yeni Fikirtepe"nin inşası için harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığış yeni bir imar planı hazırladı. Askıya çıkarılan plan doğrultusunda alanda terk edilmiş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen projeler, Emlak Konut GYO eliyle yapılacak. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, "Bir ay askı süreci var, ondan sonra uygulamaya geçmiş olacağız. Vatandaşlarımızın konutlarını tahliye ve yıkım sürecini bitirdiğimiz an, 'birinci etap' dediğimiz bölgede inşa faaliyetlerine Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile girmiş olacağız. Planda park alanlarını birleştirip 'millet bahçesi' dediğimiz, vatandaşların istifade edebileceği donatı alanları da oluşturduk" dedi.

ÖNDER ÇELİK