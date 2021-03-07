CBK ve yasalar arasındaki ayrım için Anayasa Komisyonu oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve anayasa hukukçusu Prof. Yavuz Atar başkanlığında "Anayasa Bilim Kurulu" oluşturuldu. MHP de "yeni anayasada olması gerekenler" konusunda çalışmalarını hızlandırdı. İktidarın, muhalefetin fesih yetkisiyle ilgili söylemlerini de dikkate alarak yeni anayasada "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle uyumlu Meclis'in kendisini feshetme yetkisinin güçlendirilmesi, fesih yetkisiyle birlikte seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yapılmamasını" da tartıştığı konuşuluyor.

"Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında yetki paylaşımlarının da artırılarak denge ve denetleme açısından daha güçlü bir Meclis yapısının öngörüldüğü" belirtiliyor.

Kararnameler ile yasalar arasındaki ayrım netleştirilecek

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu imzalı habere göre, yeni anayasada Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yasalar arasındaki ayrım net bir çizgiyle birbirinden ayrılacağı öne sürüldü.

TBMM güçlendirilecek

Yeni anayasada TBMM'nin güçlendirilmesine yönelik de adımlar atılması planlanıyor. Bunun için de "Meclis araştırması, soru önergeleri ve önergelere zamanında yanıt verilmesi" zemininin "etkinleştirilmesi" hedefleniyor. Cumhurbaşkanı, "seçimlerin yenilenmesi" kararı aldığında "dolaylı olarak Meclis'i de feshetmiş" oluyor. İktidarın, "fesih yetkisi ile ilgili de yeni anayasada ilgili düzenlemeyi yapacağı" ifade ediliyor.

Kulislerde tartışılan düzenleme ile yeni anayasada "yeni sisteme uyumlu Meclis'e kendisini feshetme yetkisi verilmesi, böylelikle seçime gidilmesi ancak seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yapılmaması" da konuşuluyor.