1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun vaka sayısında birinci! Sinop'ta vakalar 4 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona virüsü vaka sayılarında Samsun ve Sinop'taki rekor artışlar dikkat çekti.
 07 Mart 2021 09:32
+Aa- Yazdır
Samsun vaka sayısında birinci! Sinop'ta vakalar 4 kat arttı

Vakaların 2'ye katlandığı Samsun yüz binde 348,36 ile virüsün en yoğun olduğu il olurken, onu vakaların 4'e katlandığı Sinop yüz binde 314,15 ile izledi.

En yoğun il Samsun

Bakan Koca'nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 171,29 olarak kaydedildiği Samsun'da, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 202,94 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 262,17'ye, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 348,36'ya yükseldi.

Vakalar 2'ye katlandı

Samsun'da vakalar 2 kat arttı. Yüz binlik rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 2 bin 323 olan vaka sayısının, 15-21 Şubat'ta 2 bin 752'e, 20-26 Şubat'ta 3 bin 555'e, son olarak da 4 bin 724'e yükseldiği tespit edildi.

Samsun'u Sinop takip ediyor

8-14 Şubat tarihleri arasında açıklanan ilk verilerde vaka sayısının yüz binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop'ta, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 83,62 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 160,03'e, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 314,15'e çıktı.

Vakalar 4'e katlandı

Sinop'ta vakalar 4 kat arttı. Yüz binlik rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 172 olan vaka sayısının, 15-21 Şubat'ta 181'e, 20-26 Şubat'ta 346'ya, son olarak da 680'e yükseldiği belirlendi.
27 Şubat-5 Mart tablosundaki son verilere Ordu yüz binde 280,27, Amasya 183,19 ile yansıdı. Yüz binlik rakamlar il nüfusuna oranlandığında 761 bin 400 nüfuslu Ordu'da 2 bin 133, 335 bin 494 nüfuslu Amasya'da 614 vaka olduğu görüldü.
Bir önceki hafta (20-26 Şubat) 301,76 olan Ordu'da azalma, 110,50 olan Amasya'da artış yaşandı. İlk verilerden (8-14 Şubat) bu yana ise iki ilde vaka sayılarının arttığı gözlendi. 8-14 Şubat'ta 96,06 olan Amasya, iki katına çıkarak 27 Şubat- 5 Mart tablosuna 183,91 olarak yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İşte helikopteri yutan sis bulutu
07 Mart 2021 08:54		 Bu gidişle 'mavi' zor
07 Mart 2021 08:20
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
07 Mart 2021 08:00		 Vakalar arttı, vekiller zeytin yaprağına yöneldi
07 Mart 2021 07:24
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
07 Mart 2021 07:15		 Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle telefonda görüştü
07 Mart 2021 06:22
Tamirciler isyan etti: Bitcoin yüzünden ekran kartı bulamıyoruz
06 Mart 2021 23:48		 Prof. Dr. Tecer'den hava kirliliği uyarısı: Hafta sonuna dikkat!
06 Mart 2021 23:11
Haftalık Kovid-19 vaka sayıları üç büyükşehirde arttı
06 Mart 2021 21:35		 Prof. Dr. Zeki Hasgür uyardı: İzmir için tehlike geçmedi
06 Mart 2021 21:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:37 - Eşini bıçaklayan koca ile aldatan kadın eşit kusurlu09:32 - Samsun vaka sayısında birinci! Sinop'ta vakalar 4 kat arttı09:28 - CBK ve yasalar arasındaki ayrım için Anayasa Komisyonu oluşturuldu09:17 - Dönüşüme devlet garantisi: İş yarım kalmayacak09:07 - Virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını09:05 - 4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
08:57 - HDP İstanbul il binasında 'PKK sığınağı'08:54 - İşte helikopteri yutan sis bulutu08:53 - Çanakkale'de iki köy karantinaya alındı08:50 - Samsun'da kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı08:45 - Milyonlarca çalışan için karar ayı08:35 - Üreticiler çözüm bulamadı! Tencereler kapaksız kaldı
08:28 - 'Elle paketleme' görüntüleri tepki çekmişti! Otomatik sisteme geçiyor08:20 - Bu gidişle 'mavi' zor08:10 - Sağlıkçıya istifa yasak başka kuruma geçiş serbest08:00 - 42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler07:55 - Bu fabrikada her şey kadınlardan soruluyor
07:48 - FETÖ yeniden yapılanma içinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?
FETÖ yeniden yapılanma içinde
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
Samsun'da kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Bu gidişle 'mavi' zor
Hukukçular ikiye bölündü: MOBESE'den maske cezası yazılır mı?
Vakalar arttı, vekiller zeytin yaprağına yöneldi
Türkiye'ye Irak'ta tuzak kuruluyor
Milyonlarca çalışan için karar ayı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adam olacak çocuk uğur 2
benjamin buttonın tuhaf hikayesi 1
nescafe 3
kayıpsakal 1
Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 2
zamansız filmler 2
Vitalizm 1
ibo şov 1
beyaz 2
Şakşakçı 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam