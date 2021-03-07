1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Genel Kurulda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" ile uluslararası sözleşmeler görüşülecek
 07 Mart 2021 11:07
+Aa- Yazdır
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulunun bu haftaki gündeminde ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" ile uluslararası sözleşmeler bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu, 9 Mart Salı günü toplanarak, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklifle, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılması teşvik edilecek.

İhalesi 15 Mart 2020'den sonra yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerinde özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasında taraf olabilecek.

TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ bütçelerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak.

Nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilecek ve bu hayvanlar karantina altına alınacak.

Genel Kurulda Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren yasa teklifleri de müzakere edilecek.

Meclis'te, bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

TBMM KİT Komisyonu, denetimlerine devam edecek.

Komisyon, 9 Mart'ta Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, 10 Mart'ta Devlet Hava Meydanları İşletmesinin hesaplarını inceleyecek.

Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nun 10 Mart'taki toplantısında Adalet Bakanlığı ve Tuzla mağdurları temsilcilerinin sunumu yer alacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tasarruf finansman şirketlerinin denetimini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
04 Mart 2021 00:57		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
28 Şubat 2021 11:06
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
21 Şubat 2021 11:08		 Milletvekillerinin bedelli askerlik tartışması sona eriyor
20 Şubat 2021 11:12
TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor
14 Şubat 2021 11:20		 TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından toplandı
26 Ocak 2021 15:54
TBMM, koronavirüs'ten dolayı tatile girdi
27 Aralık 2020 06:43		 TBMM Genel Kurulu toplandı
26 Aralık 2020 13:36
TBMM'de 'etki ajanı' tartışması
24 Aralık 2020 08:25		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
20 Aralık 2020 11:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:06 - Karadeniz'in 'yüksek ve çok yüksek risk' kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim12:57 - Kemik suyunda 50 kavanozdan 5 bine: Hedefi dünyaya açılmak12:51 - Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor12:40 - EGM'den 'Kadın cinayetleri intihar olarak kapatılıyor' haberine yalanlama12:33 - Koronavirüs tedbirleri altında muhtarlık seçimi12:25 - Sakarya'da 2 okulda tedbir sebebi ile yüz yüze eğitime 1 hafta ara
12:20 - Özel uygulama okullarının tamamına Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak12:14 - Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu11:53 - Virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını11:41 - Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı attı, o anlar kamerada11:39 - İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı11:34 - Atıl araziyi lavanta bahçesine dönüştürüp kendi markasını oluşturdu
11:30 - Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı11:26 - Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı11:24 - TOKİ, 6 millet bahçesi için daha ihaleye çıkıyor11:17 - Korona savaşçısı kadınlardan 'sağlık çalışanlarına ve kadına şiddete dur' çağrısı11:14 - Sosyal hizmet personeli normal mesai sistemine geçmek istiyor
11:11 - 'Hakimlerin yüzde 46'sı, büyükelçilerin yüzde 25'i kadın'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Samsun'da kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
Milyonlarca çalışan için karar ayı
FETÖ yeniden yapılanma içinde
4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
Hukukçular ikiye bölündü: MOBESE'den maske cezası yazılır mı?
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?
Bu gidişle 'mavi' zor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
3 idiots 2
alaca 1
Yörünge 2
CUMA MESAJI 1
Artık bir yetişkin olduğunu fark ettiğin anlar 2
çay 1
kelvin 2
hayırlı cumartesiler 3
Vitalizm 1
sen şaban değil şabansın 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam