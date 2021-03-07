TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulunun bu haftaki gündeminde ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" ile uluslararası sözleşmeler bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu, 9 Mart Salı günü toplanarak, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklifle, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılması teşvik edilecek.

İhalesi 15 Mart 2020'den sonra yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerinde özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasında taraf olabilecek.

TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ bütçelerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak.

Nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilecek ve bu hayvanlar karantina altına alınacak.

Genel Kurulda Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren yasa teklifleri de müzakere edilecek.

Meclis'te, bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

TBMM KİT Komisyonu, denetimlerine devam edecek.

Komisyon, 9 Mart'ta Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, 10 Mart'ta Devlet Hava Meydanları İşletmesinin hesaplarını inceleyecek.

Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nun 10 Mart'taki toplantısında Adalet Bakanlığı ve Tuzla mağdurları temsilcilerinin sunumu yer alacak.