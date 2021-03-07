1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı

TÜİK verilerine göre, 2002'de 4,6 milyon olan trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, geçen yıl sonu itibarıyla 13,1 milyona çıktı
 07 Mart 2021 11:26
+Aa- Yazdır
Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı

Türkiye'de 2002 yılında 4,6 milyon olan trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, 2020 sonu itibarıyla 13,1 milyona ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 8 kategorideki trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı, 2002 sonunda 8 milyon 655 bin olarak kayıtlara geçti. Toplam taşıt sayısı 2011'de 16 milyon 89 bine ulaşırken, geçen yıl sonu itibarıyla 24 milyon 144 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında oldukça rağbet gören motosiklet sayısı, geçen yıl 3 milyon 512 bine yükseldi. Motosiklet sayısı 2002 yılı sonunda 1 milyon 46 bindi.

- En yüksek artış oranı kamyonette

Söz konusu dönemde trafiğe kayıtlı taşıtlar içinde en yüksek artış oranı, şehir içi yük taşımacılığında sıklıkla tercih edilen kamyonette oldu. 2002'de 875 bin olan kamyonet sayısı, yüzde 350 artışla 2020 sonunda 3 milyon 938 bine çıktı.

Modern tarımın göstergelerinden sayılan traktör sayısı da bu dönemde artış göstererek 1 milyon 180 binden 1 milyon 958 bine ulaştı.

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ise 2002 sonunda 4 milyon 600 bin iken geçen yıl sonunda 13 milyon 99 bine çıktı. Otomobil sayısı, 19 yılda yaklaşık 8,5 milyon arttı.

- Yollarda 212 bin otobüs bulunuyor

Şehirler arası ulaşımda önde gelen taşıtlardan otobüs sayısı 2002'de 120 bin iken 2020 sonu itibarıyla 212 bine yükseldi.

Ağır yük taşımacılığı ve inşaat projelerinde de kullanılan kamyon sayısı ise bu dönemde 567 binden 859 bine çıktı.

Şehir içi toplu ulaşımda öne çıkan ulaşım araçlarından olan minibüs sayısı 2002'de 241 bin olarak kayıtlara geçerken 2020 sonu itibarıyla 493 bine ulaştı.

Özel amaçlı motorlu taşıt sayısı ise 2002'de 23 bin iken geçen yıl sonunda 70 bin oldu.

TÜİK verilerine göre, 2002, 2011, 2020 yıllarında motorlu taşıt sayıları şöyle:

(Bin adet) 2002 2011 2020
Otomobil4.600 8.11313.099
Minibüs 241 389 493
Otobüs 120 219 212
Kamyonet 875 2.611 3.938
Kamyon 567 728 859
Motosiklet1.046 2.527 3.512
Özel amaçlı 23 34 70
Traktör1.180 1.466 1.958
Toplam8.65516.08924.144
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Genç sürücüler trafik kurallarını ihlal etmeye daha yatkın
06 Mart 2021 16:11		 İkinci el otomobilde 'kontrollü normalleşme' umudu
05 Mart 2021 13:30
Hibrit otomobil satışları otogazlı otomobil satışlarını geçti
05 Mart 2021 11:16		 Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
04 Mart 2021 12:52
Sıfır otomobilin 2 kapısı değişmiş, direği boyalı çıktı
03 Mart 2021 22:01		 İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş Şubatta da sürdü
03 Mart 2021 15:31
Türkiye otomotiv pazarı şubatta yüzde 24,2 büyüdü
02 Mart 2021 13:29		 İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi
02 Mart 2021 09:58
İkinci elde son durum: Otomobil fiyatlarında düşüş devam eder mi?
01 Mart 2021 13:02		 Türkiye'de 10 kişiden 6'sı elektrikli araç almak istiyor
01 Mart 2021 11:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:06 - Karadeniz'in 'yüksek ve çok yüksek risk' kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim12:57 - Kemik suyunda 50 kavanozdan 5 bine: Hedefi dünyaya açılmak12:51 - Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor12:40 - EGM'den 'Kadın cinayetleri intihar olarak kapatılıyor' haberine yalanlama12:33 - Koronavirüs tedbirleri altında muhtarlık seçimi12:25 - Sakarya'da 2 okulda tedbir sebebi ile yüz yüze eğitime 1 hafta ara
12:20 - Özel uygulama okullarının tamamına Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak12:14 - Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu11:53 - Virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını11:41 - Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı attı, o anlar kamerada11:39 - İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı11:34 - Atıl araziyi lavanta bahçesine dönüştürüp kendi markasını oluşturdu
11:30 - Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı11:26 - Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı11:24 - TOKİ, 6 millet bahçesi için daha ihaleye çıkıyor11:17 - Korona savaşçısı kadınlardan 'sağlık çalışanlarına ve kadına şiddete dur' çağrısı11:14 - Sosyal hizmet personeli normal mesai sistemine geçmek istiyor
11:11 - 'Hakimlerin yüzde 46'sı, büyükelçilerin yüzde 25'i kadın'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Samsun'da kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
Milyonlarca çalışan için karar ayı
FETÖ yeniden yapılanma içinde
4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
Hukukçular ikiye bölündü: MOBESE'den maske cezası yazılır mı?
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?
Bu gidişle 'mavi' zor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Elektroliz 1
vatan sağolsun 1
potansiyel 1
sandek 1
kütüphane 2
arka sokaklar 1
azot 3
ton balığı 2
adam olacak çocuk uğur 2
ibo şov 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam