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İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Eskişehir'de yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
 07 Mart 2021 11:39
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İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı 71 Evler Mahallesi Tarih Bulvarı'nda sabah saatlerinde yaşanan kazada yangın ihbarına gitmekte olan itfaiye aracı ile organize sanayide faaliyet gösteren bir işyerinin işçilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazadan sonra adeta can pazarı yaşanırken, itfaiye aracı çarpışma sonrası devrildi. Kazada itfaiye aracında bulunan 3 itfaiye personeli ile işçi servisinde bulunan işçilerden 9'u yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan ve vücudunun çeşitlik yerlerinde kırıklar bulunan bir işçinin hayati tehlikesi devam ederken, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 47 yaşındaki işçi Satılmış D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ihbarı yapılan kullanılmayan ikamete başka bir itfaiye ekibi sevk edildiği ve yangının söndürüldüğü öğrenildi. Yangınla ve kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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