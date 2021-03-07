1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı attı, o anlar kamerada

Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı atan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11'inci kata düşen esnaf, şahıstan şikayetçi oldu.
 07 Mart 2021 11:41
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı Ç.B. (21) tarafından 12. kattan aşağı atıldı. Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Demirci, şahıstan da şikayetçi oldu.

"Bana saldırmasının sebebinin ne olduğunu anlamadım"

İlyas Demirci ifadesinde 22 Şubat günü dükkanında çalıştığını söyleyerek, "13. katta bulunan iş yerimden tuvalete gitmek için çıktım. İsmini olay nedeniyle öğrendiğim Ç.B. isimli şahsı gördüm. Şahsın dış görünüşünü gördüğümde problemli bir eşkal olduğunu düşünerek karşılaşmamak için bir alt kattaki tuvalete gittim. Tuvaletten çıktığımda Ç.B.'nin beni takip ettiğini gördüm. Arkamı döndüğümde bana küfürler etmeye başladı ve beni darp etti. Ben kendimi savunmak için şahsı engellemeye çalıştım fakat bana vurarak korkuluklara kadar getirdi. Beni kucaklayarak aşağıya attı. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Hastanede bacağımda 4 tane kırık, kalça kemiğimde kırıklar ve kulağımda hasar olduğunu öğrendim. İşitme kaybı yaşıyorum. İç kanamam olduğu da raporlarla mevcuttur. Ben bu şahsı ilk kez olay nedeni ile gördüm. Bana saldırmasının sebebinin ne olduğunu anlamadım. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde Ç.B. isimli şüphelinin esnaf İlyas Demirci'yi boğazından tutarak demir korkuluklara getirdiği ve aşağıya attığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
07 Mart 2021 11:39		 Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı
07 Mart 2021 11:30
Yanan evden böyle kurtarıldılar
07 Mart 2021 10:43		 Deprem konteynerleri hırsızların hedefi oldu
07 Mart 2021 10:28
HDP İstanbul il binasında 'PKK sığınağı'
07 Mart 2021 08:57		 Samsun'da kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
07 Mart 2021 08:50
Eski eşini öldüren şüpheli, 166 kilometre kaçabildi
07 Mart 2021 06:59		 Sahte sigorta primi hazırlayıp, bankalardan kredi çekmişler
06 Mart 2021 23:04
Fitness eğitmeni görevliyi öldürmeden önce tecavüz etmiş
06 Mart 2021 16:36		 İki otomobilin çarpıştı: Astsubay yaşamını yitirdi
06 Mart 2021 15:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:06 - Karadeniz'in 'yüksek ve çok yüksek risk' kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim12:57 - Kemik suyunda 50 kavanozdan 5 bine: Hedefi dünyaya açılmak12:51 - Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor12:40 - EGM'den 'Kadın cinayetleri intihar olarak kapatılıyor' haberine yalanlama12:33 - Koronavirüs tedbirleri altında muhtarlık seçimi12:25 - Sakarya'da 2 okulda tedbir sebebi ile yüz yüze eğitime 1 hafta ara
12:20 - Özel uygulama okullarının tamamına Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak12:14 - Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu11:53 - Virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını11:41 - Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı attı, o anlar kamerada11:39 - İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı11:34 - Atıl araziyi lavanta bahçesine dönüştürüp kendi markasını oluşturdu
11:30 - Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı11:26 - Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı11:24 - TOKİ, 6 millet bahçesi için daha ihaleye çıkıyor11:17 - Korona savaşçısı kadınlardan 'sağlık çalışanlarına ve kadına şiddete dur' çağrısı11:14 - Sosyal hizmet personeli normal mesai sistemine geçmek istiyor
11:11 - 'Hakimlerin yüzde 46'sı, büyükelçilerin yüzde 25'i kadın'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Samsun'da kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
Milyonlarca çalışan için karar ayı
FETÖ yeniden yapılanma içinde
4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
Hukukçular ikiye bölündü: MOBESE'den maske cezası yazılır mı?
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?
Bu gidişle 'mavi' zor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karşıyaka 1
Özütleme 1
İnhibe etme 1
Başım gözüm üstüne 1
kayıpsakal 1
Eter 2
CUMA MESAJI 1
peri 1
yalı 1
pasaport 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam