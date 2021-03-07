1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu

Hakkari'de görevli kadın özel harekat polisleri, vatandaşın huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için terörle mücadeleyi başarıyla sürdürüyor. Kadın özel harekat polisi: "Ben bir Türk kadını olarak bu zorlu coğrafyada arkadaşlarımla birlikte vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapmaktan onur duyuyorum"
 07 Mart 2021 12:14
+Aa- Yazdır
Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu

Aldıkları sıkı eğitim sonrası Hakkari'nin zorlu coğrafyasında görev yapan kadın Polis Özel Harekatçılar (PÖH), düzenledikleri operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki kadın polisler, 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.

Terörle mücadele görevini başarıyla yürüten kadın özel harekatçılar, vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor.

Bölgede görevlerini cansiparane yerine getiren "özel kahramanlar", farklı güzergah ve noktalara baskınlar düzenleyerek arazide arama, tarama faaliyeti yürütüyor.

Kentin hakim tepelerinde konuşlu üslerde gece gündüz nöbet tutup, gözlem yapan kadın polisler, yerli ve milli silahlarla tam donanımlı ekipmanların desteğiyle bölgeyi kontrol altında tutuyor.

Her türlü iklim ve coğrafi şartlarda vatan savunmasını layıkıyla yerine getiren kadın PÖH'ler, teröristlere göz açtırmıyor.

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" şiarıyla yola çıkan emniyet teşkilatının kadın kahramanları, oluşabilecek terör tehdidine aman vermiyor.

Hakkari dağlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan özel harekat timi, her zaman kadınların yanlarında olacakları mesajını verdiler.

- "Şartlar ne olursa olsun terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Kadın özel harekatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her türlü engeli aşmak için bütün eğitimleri aldıklarını anlattı.

"Ben bir Türk kadını olarak bu zorlu coğrafyada arkadaşlarımla birlikte vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapmaktan onur duyuyorum" diyen kadın özel harekat polisi, şunları kaydetti:

"Her Anadolu kadınının Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Bizler her zaman onlarla birlikteyiz. Hakkari zorlu bir coğrafya olabilir fakat biz eğitimler alırken ülkenin doğusu ya da batısı ayrımı yapmadan, her türlü engelli aşmak için gerekli bütün eğitimleri aldıktan sonra gönüllülük esasına göre buraya geliyoruz. Şartlar ne olursa olsun terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bunun için gerekli tüm eğitimleri aldık. Yeterli durumdayız."

Şehitlerin kanıyla sulanmış bu topraklarda görev yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren kadın özel harekat polisleri, "Görev nerdeyse biz oraya koşmaya gönüllüyüz. Doğusuyla batısıyla fark etmez. Hakkari zor bir bölge bizde bu bölgede terörün her türlüsü mücadele etmeye gönüllüyüz." diye konuştular.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Onlar 112 ambulans servisinin kadın kahramanları
07 Mart 2021 09:42		 4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
07 Mart 2021 09:05
Kovid-19 savaşçısı kadınların en büyük dileği 'maskesiz hayat'
06 Mart 2021 21:13		 Elindeki kartonla yoldaki atıkları süpüren polise övgü
06 Mart 2021 18:08
Hastanelerin görünmez kahramanları 'kadın görevliler'
06 Mart 2021 16:10		 Kadın itfaiyeciler olaylara karşı teyakkuzda bekliyor
06 Mart 2021 16:04
'Yunus polisi Afife' çocukluk hayalini gerçekleştirdi
06 Mart 2021 16:02		 Asker çift üniformayla dünyaevine girdi
04 Mart 2021 18:13
Kadın ambulans şoförleri zamanla yarışıp vakadan vakaya koşuyor
04 Mart 2021 13:28		 Jandarma astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu
03 Mart 2021 14:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - O il bugün tam kapandı! Sokaklar sessiz13:19 - O il bugün tam kapandı! Sokaklar sessiz13:06 - Karadeniz'in 'yüksek ve çok yüksek risk' kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim12:57 - Kemik suyunda 50 kavanozdan 5 bine: Hedefi dünyaya açılmak12:51 - Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor12:40 - EGM'den 'Kadın cinayetleri intihar olarak kapatılıyor' haberine yalanlama
12:33 - Koronavirüs tedbirleri altında muhtarlık seçimi12:25 - Sakarya'da 2 okulda tedbir sebebi ile yüz yüze eğitime 1 hafta ara12:20 - Özel uygulama okullarının tamamına Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak12:14 - Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu11:53 - Virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını11:41 - Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı attı, o anlar kamerada
11:39 - İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı11:34 - Atıl araziyi lavanta bahçesine dönüştürüp kendi markasını oluşturdu11:30 - Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı11:26 - Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı11:24 - TOKİ, 6 millet bahçesi için daha ihaleye çıkıyor
11:17 - Korona savaşçısı kadınlardan 'sağlık çalışanlarına ve kadına şiddete dur' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kar geri geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Samsun'da kadına şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sokak ortasında eşini darp eden zanlı tutuklandı
42 yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı: 15 Temmuz'da hapsetmek istediler
Milyonlarca çalışan için karar ayı
FETÖ yeniden yapılanma içinde
4 sağlıkçıdan 3'ü borçla yaşıyor
Hukukçular ikiye bölündü: MOBESE'den maske cezası yazılır mı?
Yabancı uyruklu, KPSS'ye girip sözleşmeli personel olabilir mi?
Bu gidişle 'mavi' zor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eter 2
korkuluk 1
yalı 1
vira 1
antikor 2
pasaport 1
3 idiots 2
beyaz 2
mayonez 1
Vitalizm 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam