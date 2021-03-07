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Özel uygulama okullarının tamamına Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Her çocuğumuz bizim için biricik ancak özel çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirmeye bilhassa önem veriyoruz"
 07 Mart 2021 12:20
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Özel uygulama okullarının tamamına Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 979 özel uygulama okulunun tamamına en az bir tane olmak üzere Tasarım Beceri Atölyesi (TBA) kurulacağını bildirdi.

Selçuk, Twitter'daki paylaşımında her çocuğun kendileri için biricik olduğunu ancak özel çocukların yaşam becerilerini geliştirmeye bilhassa önem verdiklerini vurguladı.

979 özel uygulama okulunun tamamına en az bir tane olmak üzere Tasarım Beceri Atölyesi kuracaklarını belirten Selçuk, "Kendilerini daha iyi tanımak üretkenliklerini artıracak." ifadesini kullandı.

- "Esas hedefimiz, çocuğun tabiatına hürmet etmek"

MEB'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada da Bakan Selçuk'un görüşlerine yer verildi.

Selçuk, bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın ön planda olduğu atölyelerin her geçen gün yaygınlaşarak daha çok çocuğa ulaşmasını önemsediğini belirtti.

Çocukların ellerini kullanmalarına fırsat vererek teori ve pratiği birleştirmek istediklerini aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu atölyelerle esas hedefimiz, çocuğun tabiatına hürmet etmek ve onu hiza taşı olarak alıp takip etmek. Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve evlatlarımızın sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında her özel eğitim okulumuza en az bir Tasarım Beceri Atölyesi kurulması için güzel bir adım attık."

Tasarım Beceri Atölyeleri'nin, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerinin desteklenmesi ve yaşam becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Selçuk, çocukların bu atölyelerde kendilerini, çevrelerini ve meslekleri daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

- Okullarda 31 bin 714 öğrenci eğitim alıyor

Öte yandan açıklamada, öğrencilerin tasarlayarak ürettiği, el becerilerini geliştirmelerine destek olan Tasarım Beceri Atölyeleri'nin kurulmasında tüm Türkiye'de 100 bin atölye hedefine doğru çalışmaların sürdüğü hatırlatıldı.

Özel Eğitim Uygulama okullarında eğitim alan her çocuğun bu atölyelerden yararlanması için yeni bir proje başlatıldığı ve Tüm Özel Eğitim Uygulama okullarına TBA'ların kurulacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye genelinde orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu bulunan öğrencilere eğitim verilen 979 Özel Eğitim Uygulama Okulu bulunuyor.

Bu okullarda toplam 31 bin 714 öğrenci eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin tamamının el becerilerini geliştireceği, üretimler yapabileceği Tasarım Beceri Atölyeleri'nin tüm okullara kurulması için yeni bir çalışma başlattı. Her Özel Eğitim Uygulama Okulu'na en az bir tane TBA kurulması için hazırlıklar tamamlandı."
Anadolu Ajansı
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