Sakarya'da 2 okulda tedbir sebebi ile yüz yüze eğitime 1 hafta ara
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile alınan mahalle ve sokak karantina tedbirlerine ek olarak 2 okulun yüz yüze eğitime 1 hafta ara verilerek uzaktan eğitime devam edeceği öğrenildi.
|07 Mart 2021 12:25
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5 Mart tarihli Akyazı ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile alınan mahalle/sokak karantina tedbirlerine ek olarak, 6 Mart tarihli ilçe Hıfzıssıhha Kararı ile Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulları 8 - 12 Mart tarihleri arasında 1 hafta için yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitime devam etmesi kararı alındı.
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