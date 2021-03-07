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Koronavirüs tedbirleri altında muhtarlık seçimi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek risk" kategorisinde bulunan Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan bir mahalle ve köy, muhtarı belirlemek üzere sandık başına gitti.
 07 Mart 2021 12:33
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Koronavirüs tedbirleri altında muhtarlık seçimi

Kovid-19 salgını nedeniyle, yeni kurulan Mehmet Abdi Bulut Mahallesi ve Mehmetali köyünde oy kullanma merkezlerinde tedbirler artırıldı.

Oy kullanmaya gelen vatandaşların içeriye alınmadan önce ellerine dezenfektan sıkıldı.

Maske ve mesafe kuralı gözetilerek sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek.

Muhtar adayı Ahmet Mesut Özgür, gazetecilere, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarını belirterek, "Yeni kurulan ve merhum belediye başkanımız Mehmet Abdi Bulut'un adının verildiği mahallede 4 adayla seçime girdik. Vatandaşlarımız demokrasinin gereği hür iradelerini kullanarak sandıkta muhtarı belirleyecek. Muhtar adaylarına başarılar diliyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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