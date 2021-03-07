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EGM'den 'Kadın cinayetleri intihar olarak kapatılıyor' haberine yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Haber tamamen kasıtlı, düzmece olup kolluk kuvveti-yargı ilişkisi ve hukukun işleyişinden habersiz kesimlerin bilgisizlik içeren anlayış ve yorumlarının kamuoyuna tezahürüdür"
 07 Mart 2021 12:40
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EGM'den 'Kadın cinayetleri intihar olarak kapatılıyor' haberine yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Deutsche Welle'nin internet sitesinde yer alan "Türkiye'de kadın cinayetleri intihar olarak kapatılıyor" başlıklı haberi yalanladı.

EGM'den yapılan açıklamada, suç şüphesi üzerine Ceza Muhakemesi Kanunu'na istinaden Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk tarafından delillerin toplandığı ve etkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda suç şüphesinin olmadığına kanaat getirilmesi durumunda olayın takipsizliğine karar verilebildiği, yeni bulgu ve delillerin ortaya çıkması durumunda ise soruşturmanın tekrar açılmasının mümkün olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olaylarla ilgili kolluk birimleri tarafından yapılan iş ve işlemlerde olayın Türk Ceza Kanunu'nda sıralanan hangi suçun kapsamına girdiği Cumhuriyet savcısı tarafından değerlendirilmekte, soruşturmanın takipsizliği ya da derinleştirilmesi hususlarına da Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilmektedir. 2020 yılı içinde 81 ilimizde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamına giren 267 kasten öldürme olayı meydana gelmiştir.

Cumhuriyet savcısı tarafından 'şüpheli ölüm' veya 'intihar' olarak değerlendirilen olaylarla ilgili yapılan iş ve işlemler takip edilmekte, olayın kasten öldürme olarak nitelendirilmesi durumunda ilgili yılın istatistiklerinde gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

İlgili haber tamamen kasıtlı, düzmece olup kolluk kuvveti-yargı ilişkisi ve hukukun işleyişinden habersiz kesimlerin bilgisizlik içeren anlayış ve yorumlarının kamuoyuna tezahürüdür."
Anadolu Ajansı
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