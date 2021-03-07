Karadeniz'in 'yüksek ve çok yüksek risk' kategorisindeki 6 ilinde sessizlik hakim

Salgınla mücadele amacıyla 8 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Yağışla birlikte hava sıcaklığının düne göre hissedilir derecede düştüğü kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak en sakin günlerinden birini yaşadı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda güvenlik güçlerince yapılan denetimlerin yanı sıra caddelerde bulunan vatandaşlara kimlik ve izin belgeleri sorularak kontrolleri sağlandı.

Bu arada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezindeki Uzunsokak ve Kahramanmaraş caddelerinde başlattıkları kanalizasyon ve su çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

- Ordu/

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin ana cadde, meydan ve sahil kesimleri boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kolluk kuvvetleri tarafından denetim gerçekleştirilirken, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki araç yoğunluğunun düşük olduğu gözlendi.

Kentte sokak hayvanları ise belediyeler ve Kızılay görevlileri tarafından beslendi.

- Giresun

Giresun'da caddeler ve sokaklar, kısıtlama kapsamında boş kaldı.

Çok riskli kentler arasında yer alan Giresun'da, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kurumları görevlilerince denetimlere devam ediliyor.

- Rize

Rize'de, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sakin bir gün yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre "çok yüksek risk" kategorisinde yer alan kentte, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini belli noktalarda sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım işlemleri ise devam ediyor.

- Gümüşhane

"Çok yüksek risk" kategorisindeki Gümüşhane'de, vatandaşlarca yoğun olarak kullanılan Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldı.

Güvenlik güçleri, cadde ve sokaklarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.

- Artvin

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle "yüksek risk" kategorisindeki Artvin'de de sakin bir gün yaşanıyor.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerde bulunarak dışarı çıkan vatandaşların izinlerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Hafta sonları vatandaşların zaman geçirdiği Çoruh Park ve Atapark gibi anlar da kısıtlamalar çerçevesinde sakin bir hafta sonu yaşanıyor.